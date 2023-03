Oana Roman și Marius Elisei, surprinși împreună după despărțirea cu scandal: „Dacă am greșit, îmi cer scuze”

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că Oana Roman și Marius Elisei au decis să meargă pe drumuri separate. Lucrurile nu au mai mers deloc bine între ei, astfel că au luat decizia de a se separa. Bineînțeles, după ce el a plecat de acasă, a urmat un scandal de proporții, în care și-au adus numeroase acuzații și s-au jignit în văzul tututror.

Se pare, însă, că de ceva timp, apele s-au mai liniștit între cei doi și au ajuns să se înțeleagă de dragul fiicei lor.

Lucrurile între cei doi încep să meargă mai bine

Oana Roman și Marius Elisei au fost surprinși alături de fiica lor, după ce au fost protagoniștii unui scandal de proporții. Spre surprinderea tuturor, lucruruile încep să meargă mai bine între cei doi foști soți. De dragul fiicei pe care o au împreună, se pare că au decis să își lase loc de respect și de înțelegere.

Marius Elisei nu a putut să refuze rugămintea fostei sale partenere de viață, mai ales când este vorba despre fiica lui. A mers să o ia pe Isa de la școală, iar apoi a lăsat-o la vila vedetei din Tunari, unde au locuit împreună atunci când formau o relație. Din imaginile surprinse, se pare că . A așteptat ca Oana Roman să ajungă acasă pentru a nu o lăsa de una singură de Isabela.

Chiar dacă nu au făcut o declarație oficială înn acest sens, se pare că Oana Roman și Marius Elisei se înțeleg mai bine acum, de dragul fiicei lor. În urmă cu câteva zile, după scandalul de proporții, amândoi au explicat că a fost totul de moment, astfel că regretau vorbele urâte pe care și le-au aruncat unul la adresa altuia. Totuși, undele dezvăluiri au rămas imprimate în mintea fanilor și a tuturor celor ce-i urmăresc.

Ce a declarat vedeta

„Mai vreau să spun ceva. Pentru că tot este duminică și este zi sfântă și este o zi în care trebuie să ne liniștim. În care trebuie să ne odihnim. Am stat și m-am gândit foarte serios zilele astea la tot ce s-a întâmplat. La tot ce s-a spus și cred că totul a fost greșit. Poate și pentru că am fost pusă într-o situație foarte dificilă. M-am trezit singură cu prea multe pe cap. Dacă am greșit, îmi cer scuze. Vreau să încheiem.

„Mi s-au adresat cuvinte foarte urâte. oate și eu am spus cuvinte urâte, dar trebuie să încheiem pentru Isa. Să fie liniște. Nu vreau să mai discut sau să mai dau curs unor speculații, sub nicio formă legat de tot ce s-a întâmplat. Atâta timp cât Isa își vede tatăl, eu sunt fericită. Nimic altceva nu mai contează. M-a sfătuit aseară cu familia mea, care nu este de sânge, dar este de suflet. M-au ajutat foarte mult să înțeleg niște lucruri. Da, am exagerat și eu, dar ce am primit înapoi a fost foarte greu. Așa că vreau să încheiem de tot. Pentru totdeauna”, a declarat Oana Roman, după scandalul cu Marius Elisei, potrivit