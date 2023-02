Oana Roman rupe tăcerea și vorbește deschis despre starea Mioarei Roman: „Am ajuns la mama, e ora ei de odihnă”

Oana Roman și fiica ei au petrecut o perioadă de relaxare în Egipt, după care vedeta s-a oprit la centrul de specialitate unde se afla mama sa, care se confrunta cu probleme de sănătate.

Surpriză fără proporții pentru Oana Roman

Odată întoarsă, Oana a publicat o fotografie emoționantă alături de mama ei, exprimându-și bucuria de a o vedea mai bine și în formă. În momentul întoarcerii, Mioara Roman se odihnea, iar Oana a constatat că arăta fabulos după absența ei de o săptămână.

„Am ajuns la mama, e ora ei de odihnă. Am lipsit o săptămână și am găsit-o arătând fabulos. Este atât de impecabil îngrijită și are o stare așa bună, e atât de senină și liniștită. Este atât de important că este atât de îngrijită și are tot ce îi trebuie și în primul rând are demnitate și are parte de grijă”, a afirmat Oana Roman pe Instagram.

Nici nu s-a despărțit bine de Marius Elisei și Oana Roman este deja asaltată în mediul online de mesaje de la diferiți bărbați, care o complimentează.

Vedeta se concentrează în aceste momente doar asupra fiicei sale, așadar a avut o reacție destul de dură, dezvăluind că nu este interesată acum de alți bărbați.

De ceva vreme, Oana este o femeie singură, așadar nu este de mirare că primește mesaje și complimente de la bărbați în mediul online… Doar că nu aceasta este prioritatea sa în momentul de față, ci fiica ei. Isa a împlinit recent 9 ani și mama ei a dus-o într-o vacanță binemeritată în Egipt, unde se distrează ca fetele. Extrem de activă în mediul online, Oana nu a lăsat totuși netaxat care îi trimit mesaje deranjante pentru ea.

Oana Roman, asaltată de mesaje de la bărbați

Oana Roman și Marius Elisei au trăit o frumoasă poveste de dragoste vreme de mai mulți ani. S-au iubit mult și au împreună o fiică minunată, pe Isabela. Ei bine însă, problemele în căsnicia lor au început să fie din ce în ce mai multe, astfel că s-a ajuns la divorț. Dragostea i-a mai reunit o dată în 2021, însă nu și de data aceasta. Totul este definitiv, spun ei, iar Oana este acum din nou o femeie singură.

„Mă duc până în cameră, pentru că ce credeți, astăzi Isa efectiv nu a vrut să se trezească dimineața și m-am gândit că, dacă tot e în vacanță, să o las să doarmă, dar deja e 11 și ceva și trebuie să încep totuși să o trezesc.

Ca să ne amuzăm, vreau să le transmit băiețașilor care pe Instagram sau pe Facebook cu «Ce faci, frumoaso? Ce faci, păpușă? Ce faci, dulceață?» și alte apelative de genul ăsta, că sunt niște penibili și că le-am dat block și că o să le dau block tuturor, că nu am nevoie să-mi scrie niciun băiețaș, niciun domn și nimeni, pentru că nu mă interesează acest subiect, mi-a ajuns. Deci, nu îmi mai scrieți, băiețași!’, a spus Oana Roman pe Instagram, potrivit !.