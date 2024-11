Oprah Winfrey include un cadou de la Meghan Markle pe lista ei anuală de „lucruri preferate”. Cele două sunt vecine și prietene

Un cadou pe care Meghan Markle i l-a oferit prietenei și vecinei Oprah Winfrey a fost inclus pe lista anuală cu „lucruri preferate” din 2024.

Winfrey a spus că setul de îngrijire corporală din trei piese de la Tatcha „miroase a pădure” și este ținut „chiar lângă cadă”.

Oprah Winfrey e apropiată de cuplul Meghan – Harry

Winfrey a participat la nunta lui Meghan din 2018 cu Prințul Harry și acum este vecina cuplului după ce s-au mutat în California în 2020.

Ducesa de Sussex, în vârstă de 43 de ani, este prietenă și vecină cu Winfrey, în vârstă de 70 de ani, în Montecito, California.

Ghidul anual de cadouri al lui Winfrey – care există încă din zilele fostului ei talk show, The Oprah Winfrey Show – a lansat lista pentru 2024 pe 1 noiembrie, iar printre altele era trecut și setul e îngrijire corporală.

„Acesta este preferatul mu – parfumul unei păduri trimis mie de vecina mea Meghan”, a spus Oprah.

În descrierea produsului, e scris că amestecul de uleiuri de cedru, hiba și hinoki ajută „la reducerea stresului, la ridicarea moralului și la îmbunătățirea stării de bine”.

În 2020, Winfrey a spus: „Meghan și Harry nu au nevoie de ajutorul meu pentru a decide ce este mai bine pentru ei. Îmi pasă de ei amândoi și susțin orice decizie pe care o iau pentru familia lor.” (La acea vreme, familia lor includea doar pe prințul Archie, acum în vârstă de 5 ani; Prințesa Lilibet s-a născut în iunie 2021 și acum are 3 ani.)

Tot în 2021, Harry a colaborat cu Winfrey la The Me You Can’t See, un serial Apple TV+ despre sănătatea mintală, iar Winfrey a spus anterior despre docuserie: „Cred că va avea un impact și va reduce stigmatizarea, îi va face pe oameni să știe că nu sunt singuri și că pot vorbi despre problemele lor și să le identifice pentru ei și pentru prietenii lor.”

Când a fost întrebată dacă crede că Harry și Meghan ar trebui să participe la încoronarea Regelui Charles în mai 2023, Winfrey a spus într-un episod din CBS Mornings: „Cred că ar trebui să facă ceea ce consideră că este mai bine pentru ei și pentru familia lor. Asta cred eu.”