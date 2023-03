Otilia Bilionera, de urgență sub îngrijirea medicilor: „Pe perfuzie direct, nu mai puteam de durere”

În cadrul unui concert din Pakistan, Otilia a trecut prin clipe destul de grele. Deși nu se simțea tocmai bine, artista și-a continuat show-ul și a încercat să dea tot ce e mai bun pe scenă.

Otilia Bilionera, de urgență la spital

A doua zi după concert, Otilia a început să se simtă tot mai rău, motiv pentru care a ajuns de urgență pe mâinile medicilor. Acolo ea a fost supusă unor investigații.

Din cauza frigului pe care l-a suportat în timp ce se deplasa spre concert, artista s-a îmbolnăvit de cistita. Crizele pe care le-a avut a doua zi au dus-o direct la spital, potrivit .

„Am mers mult şi cu maşina, probabil mi-a fost frig, am răcit la ovare, cistită mai exact. Mi-a fost rău în ziua concertului, am avut nişte crize, ştii că atunci când ai cistită trebuie să urinezi neapărat şi ai disconfortul acela şi trebuia să ne deplasăm cu maşina în alt oraş şi pe drum nu aveai unde să opreşti efectiv şi am încercat să îndur până am ţinut concertul şi în timpul concertului a fost destul de greu şi apoi, a doua zi am văzut că nu îmi trece, m-am dus la spital”, a declarat Otilia.

De asemenea, artista a menționat că starea ei de sănătate nu s-a îmbunătățit și că va rămâne în Pakistan pentru recuperare și tratament.

”Perfuzie, pe perfuzie direct, nu mai puteam de durere, mi-au dat tratament, am ajuns acasă, dar tot nu mi-a trecut, trebuie să ajung neapărat la un doctor aici, că acolo chiar nu ai unde să mergi, nu e ca la noi, foarte greu! Deci pe drum, 5 ore, efectiv nu se găsea unde să opreşti să urinezi, dar farmacie!

Mă simt rău! Voi merge şi la un doctor aici, să-mi fac programare, dar abia m-am odihnit, abia m-am trezit, a fost destul de obositor, nu am dormit 3 nopţi”, a mai completat aceasta.