Panică la Budapesta! Johnny Depp a fost găsit inconștient într-o cameră de hotel

Panică la Budapesta! Johnny Depp a fost găsit inconștient în camera sa de hotel din Ungaria, scrie Incidentul a avut loc pe 18 iulie, când trupa Hollywood Vampires, formată de Johnny Depp și Alice Cooper, și-a anulat apariția în ultimul moment la Papp László Sport Arena din Budapesta. Acum s-a dezvăluit că concertul a fost anulat deoarece Johnny Depp a leșinat și a fost nevoie să fie chemat un doctor în camera sa. Se pare că înainte de concert ar fi fost văzut consumând alcool.

Here’s Johnny Depp drinking an hour before cancelling his concert due to “unforeseen circumstances”. He likely passed out again 🥴

— chateau bunny ❄️ (@cocainecross)