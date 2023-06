Paula Seling este pregătită să-și refacă viața / „Pentru o femeie e important să iubească și să fie iubită”

Recent, Paula Seling a oferit un interviu alături de fiica ei, Elena și a vorbit și despre o nouă relație.

Vedeta a divorțat de Radu Bucura după 17 ani de mariaj, iar acum se declară pregătită pentru o nouă relație. Cântăreața vrea să-i ofere fiicei sale o familie frumoasă.

Paula Seling este pregătită să își refacă viața

În vârstă de 44 de ani, cântăreața a trecut printr-un divorț. Paula Seling a divorțat de Radu Bucura după 17 ani de căsnicie, iar în prezent se axează pe carieră, dar și pe creșterea fiicei sale adoptive, Elena.

Recent, Paula Seling a declarat într-un interviu că este pregătită să înceapă o nouă relație. De asemenea, artista își dorește ca fiica ei să aibă o familie. „Pentru un copil e înconjurat de iubire și, chiar dacă această iubire dintre părinți s-a schimbat sau are alte coordonate, în continuare părinții ei își poartă de grijă unul altuia și e un mediu potrivit pentru creșterea ei. Iar pentru o femeie e important să iubească și să fi e iubită. Așa că da, de ce nu?”, a declarat Paula Seling, potrivit .

„Lumea ei este la fel”

Paula Seling a devenit mamă după ce a adoptat-o pe Elena, acum în vârstă de 9 ani. Artista încă era căsătorită cu Radu Bucura când au decis să adopte un copil. Elena le-a schimbat viața celor doi, iar acum artista are o relație specială cu micuța ei. Deși au divorțat, Paula Seling și Radu Bucura au o relație decentă de dragul fiicei lor.

„Lumea Elenei nu s-a împărțit în două. Noi suntem foarte prezenți în viața ei, discutăm ce-i mai bine pentru ea, ne sfătuim, ba chiar uneori ne întâlnim toți trei. Lumea ei este la fel, ba chiar îi place mult că există anumite schimbări. Are două case, o viață foarte colorată și am constatat că îi place foarte mult așa.(…)Tatăl Elenei, Radu, și cu mine foarte responsabili, așa că, de fiecare dată când unul dintre noi are treabă, celălalt are grijă de Elena. Iar când suntem ocupați amândoi, vine mama mea sau stă mama lui Radu cu ea, deci suntem o familie foarte implicată în creșterea ei, de la părinți la bunici.”, a mai spus artista.