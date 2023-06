Paula Seling, despre fetița pe care a adoptat-o: „Am intervenit doar atunci când am știut că are nevoie”

Paula Seling are 44 de ani și este una dintre cele mai apreciate voci feminine de pe scena artistică din țara noastră. Recent, a dezvăluit că este mama unei fetițe, Elena, pe care a înfiat-o în urmă cu șase ani. Fiica sa are acum nouă ani.

Paula Seling, detalii despre fetița pe care a adoptat-o

Paula Seling a spus pentru cum se descurcă în rolul de mamă, punctând faptul că îți tratează copilul ca pe un adult, lucru ce va ajuta la dezvoltarea sa.

„Mie mi se pare că sunt echilibrată și că îmi tratez copilul ca pe un adult. Consecința acestui tip de atitudine se vede, ea fiind un copil cu un vocabular dezvoltat, cu care poți să duci o discuție destul de matură. E un copil foarte puternic și am lăsat-o de foarte multe ori să-și folosească forțele pentru a depăși anumite situații și am intervenit doar atunci când am știut că are nevoie de ajutorul meu. Îmi place să cred că sunt o mamă afectuoasă”.

„N-am să-i impun niciodată ce să devină”

Vedeta a explicat că nu intenționează să îi impună fiicei sale ce carieră să își aleagă atunci când va fi momentul, ci că vrea ca cea mică să își descopere talentele.

„Îmi doresc să fie fericită și să găsească un drum care să o facă fericită. N-am să-i impun niciodată ce să devină. Dacă ea își va dori să fie cântăreață este alegerea ei. Dacă va dori să fie medic, atunci este alegerea ei. Eu pot doar să-i ofer mijloacele prin care ea să-și poată descoperi talentele pe care le are”.