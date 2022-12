Pavel Bartoș a fost rănit în timpul Revoluției: „Zbang! Băi, mi-a țâșnit sângele!” (VIDEO)

Îndrăgitul actor Pavel Bartoș a vorbit despre clipele trăite acum 33 de ani în timpul Revoluției Române și a povestit că a fost lovit, aparent din greșeală, de un român care sărbătorea îndepărtarea dictatorului Nicolae Ceaușescu de la putere.

Episodul a avut loc la Miercurea Ciuc și a fost relatat de Pavel Bartoș, recent, în podcastul „DA BRAVO!” al lui Mihai Bobonete.

Pavel Bartoș a povestit un episod trăit în timpul Revoluției din Decembrie 1989

„Băi, trebuie să îți spun! La mine e o fază-senzație. Eu mă duceam la film, aveam bilet de la ora 2 la film, nu știu ce film era, că de la 2 găseai bilete și era mai ieftin. E e un platou mare acolo, la Miercurea Ciuc, între Casa de Cultură a Sindicatelor și „Casa Albă”. Noi auzisem deja înainte, seara, stăteam la Europa Liberă sub plapumă, mamă, armata, nu știu ce, vedeți că nu știu cum, adică era un sentiment dintr-acesta că se întâmplă ceva, plus că blocul nostru era un bloc deosebit cumva.

De ce, pentru că noi am primit apartament în acel bloc că mama, fiind posesoarea a patru copii, era erou al muncii socialiste, dar am nimerit într-un bloc care era plin de din ăștia de Armată și din Miliție. Noi am văzut atunci că erau niște trupe, adică pac-pac, îl vedeai pe ăla cu bagaje, nu înțelegeam, mașini de Miliție, de Armată în față.

Bun, și am zis, bă, așa o fi, poate e o chestie din asta. Mă duc spre cinematograf, bineînțeles că m-am dus mai devreme spre cinematograf, era undeva pe la ora 11-12. La un moment dat vine un trabant, claxonând, pe platou, bă, să vii cu mașina pe platou, unde era miliție tot timpul, că n-aveai voie nici cu bicicleta… a venit cu steaguri tricolore, bă, și dintr-odată s-a creat așa o emulație în jurul acelui trabant, s-a deschis o horă, s-a deschis nu știu ce, `haa, Ceaușescu nu mai e!`. Vedeai cum ies oamenii din blocuri, cred că în 10 minute s-a umplut platoul.

În clipa aia, unii mai îndrăzneți, că era „Casa Albă”, unde era toată aia, prefectură, nu știu ce, au intrat în ea, i-au spart geamurile, încă nu se spărgea atât de tare, și la un moment dat am văzut că încep să arunce cu tot felul de lucruri pe geam. Bă, și au aruncat cu cartea aia mare despre Ceaușescu și familia lui, «Letopisețul de argint al Țării Românești», era «Descriptio Moldavie».

Bă, și eu eram uimit de calitatea hârtiei! Nu, serios! Deci nu îmi venea să cred ce culori!

M-am aplecat așa să deschid și am zis s-o iau ca să văd și eu mai bine… bă, și când m-am ridicat, unul lângă mine care era cu «Ceaușescuu nu mai e», un steag, zbang, mi-a dat un steag în gură! Băi, uite așa mi-a făcut buza!

Băi, mi-a țâșnit sângele! La un moment dat doar atât mă gândeam, dacă dinții mi-s OK (…). De sperietură, în loc să mă duc la spital sau la Urgențe, pentru că curgea, înțelegi, mi-a dat cineva o batistă și m-am dus acasă, și mama când m-a văzut acasă, că nu mai știa ce e cu mine, `vezi, ți-am spus, teroriștii`, mi-a dat o bătută mama…”, a povestit actorul.