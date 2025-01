Povestea de dragoste dintre Manuela Hărăbor și Dan Chișu. Au un fiu împreună, pe care regizorul nu l-a recunoscut inițial: „Ea era căsătorită atunci”

Manuela Hărăbor a avut mare succes în cariera cinematografică, dar în viața sentimentală norocul nu i-a surâs. Trei mari iubiri i-au marcat destinul, una fiind cu Dan Chișu, acum trei decenii, din care a rezultat un fiu. Regizorul, însă, nu și-a recunoscut inițial copilul, pe motiv că a avut o relație de scurtă durată cu actrița și aceasta era căsătorită la vremea respectivă.

Dan Chișu, despre relația cu Manuela Hărăbor

„Relația mea cu Manuela a fost o relație temporară. Era în perioada în care am plecat din țară, și am avut o poveste absolut extraordinară într-o vară la mare. Ea era căsătorită atunci! Știu doar câteva lucruri. Că ea nu a fost foarte sinceră și mai știu că soțul ei o iubea foarte, foarte tare. Nu pot să judec problema ei pentru că n-am discutat-o niciodată. Eu eram un pasager. M-am simțit destul de vinovat atunci de ce mi s-a întâmplat, dar, nefiind în țară, aveam o justificare și spun sincer că nu mi-am imaginat că o femeie care e căsătorită poate să meargă atât de departe, deși, mai târziu am înțeles că erau în separare, despărțire, amănunte care oricum nu contează. Relația dintre mine și Manuela a continuat sporadic, absolut sporadic, n-a fost nici un fel de proiect serios (…)

Ea a luat o decizie unilaterala, după care mi-a dat telefon și mi-a spus: „Am un copil pe care vreau să-l cresc singură. N-ai nici un fel de obligație. Am vrut eu să fac un copil cu tine’. Eu am întrebat-o: „Manuela, tu ai avut certitudinea acestui lucru?’ și mi-a spus „Da! Este certitudinea mea’. Deși și ea știe, și eu știu, că ea nu a întreținut în acea perioada relații numai cu mine!”, a povestit Dan Chișu, potrivit

Manuela Hărăbor: N-am putut divorțat imediat

amintește că, în perioada când s-a întâlnit cu Dan Chișu, Manuela Hărăbor era căsătorită cu Dan Alexandru, însă nu mai locuiau împreună și se aflau în fața unui divorț iminent.

„Da, eram căsătorită, dar în prima zi în care m-am întâlnit cu Dan (Chișu n.r.), m-am mutat înapoi de la soțul meu la mama. N-am putut divorțat imediat, așa cum doream, pentru că în 90 nimeni nu se ocupa la tribunale de divorțuri”, a spus actrița.

Pe 3 octombrie 2024, Andrei, fiul lor, a împlinit 34 de ani. Tânărul , diagnostic pe care l-a primit în primul an de viață.