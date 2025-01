Prima reacție a lui Alexandru Ciucu, după acuzațiile grave pe care Alina Sorescu le-a făcut la adresa lui: „Asta nu face decât să prelungească acest circ”

și au divorțat după 12 ani de căsătorie și 3 ani de procese.

Alina Sorescu, acuzații extrem de grave la adresa fostului soț

Luni, cântăreața a făcut câteva declarații șocante la adresa fostului soț, pe pagina de Facebook.

“In cei 12 ani de casatorie, am trait in umilinta, santaj emotional, dispret fata de cariera mea, frica si amenintari, chiar si in prezenta fetitelor. Am initiat procesul de divort, din nevoia ca eu si fetele sa traim in liniste, neavand alta varianta decat instanta judecatoreasca”, este doar una dintre afirmațiile grave pe care Alina Sorescu le-a făcut. Ea a spus, în detaliu, motivele care au dus la divorțul lor.

Reacția lui Alexandru Ciucu la acuzațiile fostei soții la adresa sa

Alexandru Ciucu a reacționat la acuzațiile pe care fosta soție i le-a făcut. El a precizat că unele afirmații făcute de fosta lui soție sunt false, însă a spus că nu are intenția de a face acuzații sau de a alimenta conflictul, mai ales pentru că divorțul este deja finalizat.

„Aș putea să răspund punctual și cu dovezi fiecărei acuzații false, dar asta nu face decât să prelungească acest circ, atent planificat încă de la jumătatea lui 2020 și în care m-am trezit implicat fără voia mea. Nu voi comenta declarațiile mincinoase pentru că asta le-ar face rău copiilor noștri. Dar mă întreb în ce măsură acest mesaj, legat de procesul de divorț care s-a încheiat în octombrie 2024, apare acum, după trei luni, dar la doar câteva zile după lansarea unei noi piese muzicale și cu câteva zile înainte de ziua mea”, a declarat Alexandru Ciucu, a spus în emisiunea La Măruță, potrivit .

„Și pentru că văd că se obișnuiește să se promoveze avocații, deși nu am avut nicio înțelegere cu ei în acest sens, le mulțumesc și eu celor doi avocați ai mei, care au reușit să nu lase să se destrame definit legătura tată-copii, așa cum s-ar fi dorit. Le mulțumesc și judecătorilor că au avut răbdarea să ne asculte și înțelepciunea să vadă adevărul ascuns printre zecile de minciuni și false interpretări care s-au spus despre mine în acest proces, pregătit cu mult timp înainte de începerea lui”, a mai adăugat Alexandru Ciucu.