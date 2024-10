Primele declarații ale lui Cătălin Bordea despre noua sa iubită: „E o femeie extraordinară. Ne-am cunoscut prin...”

Cătălin Bordea a făcut primele declarații despre noua sa iubită, după ce au apărut primele . Elena Ardeleanu i-a cucerit inima lui Cătălin Bordea. Ea este stabilită în Dubai și îi cunoaște trecutul amoros.

Declarațiile lui Cătălin Bordea despre noua sa iubită

Cătălin Bordea și-a găsit noua iubire, nefiind vorba de speculații, așa cum s-a întâmplat cu Olga Barcari, unul dintre cei mai cunoscuți hairstyliști. Comediantul s-a cunoscut cu noua lui iubită pe Instagram, unde a abordat-o fără intenția de a lega o relație amoroasă.

„Ne-am cunoscut prin mici discuții nevinovate pe Instagram, fără intenții. Încercăm să o fac să radă, din când în când, și s-a legat o prietenie’, a mărturisit comendiatul pentru

„Nu pot spune că suntem iubiți. Ne știm de puțin timp și încă încercăm să ne cunoaștem. Îmi place foarte mult de ea pentru că e o femeie extraordinară. Luăm fiecare zi așa cum vine și vedem unde o să ajungem. Pare formal. Dar chiar așa este’, a adăugat actorul.

Elena Ardeleanu locuiește în Dubai, unde are o carieră de succes. , care a divorțat de aproape un an de fosta sa soție.

„Ea nu locuiește aici, are o viață în Dubai și e foarte concentrată pe viața profesională. Are planuri mari și deja le pune în aplicare. Și cel mai important, nu există nici o presiune. Știe prin ce am trecut și e ancorată în prezent”, a mai spus Cătălin Bordea.