Prințul William dezvăluie care e noua pasiune a Prințului George. Fiul său de 11 ani i-a moștenit interesele: „Adoră să facă asta”

În timpul unei vizite la piscina comunitară Birtley din Tyne and Wear, Anglia, pe 3 octombrie, Prințul de Wales, în vârstă de 42 de ani, a dezvăluit că fiul său de 11 ani este entuziasmat de scufundări.

Prințul George este posibil să fi fost influențat să fie pasionat de scufundări atât de mama, cât și de tatăl său

„George adoră scufundările. Are 11 ani. M-am gândit că se va speria. Dar adoră să facă asta. A fost nevoie doar să-l duc prima dată”, a spus prințul William, citat de .

Se pare că William a făcut declarația în timp ce s-a întâlnit cu înotătorii Adam Peaty și Tom Dean, care au reprezentat recent Marea Britanie la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024, la fel ca sportivele paralimpice Maisie Summers-Newton și Louise Fiddes, care se falau și ele la întâlnire.

Prințul George este cel mai mare dintre cei trei copii ai Prințului William și Kate Middleton și este posibil să fi fost influențat să fie pasionat de scufundări atât de mama, cât și de tatăl său.

În 2022, Prințul și Prințesa de Wales s-au furișat într-o excursie de scufundări în timpul turului lor regal în Caraibe și au făcut o scufundare la South Water Caye pentru a vedea Bariera de Corali Belize.

Prințul și Prințesa de Wales sunt cunoscuți pentru fapttul că le place să facă înot în general. Prințul William a jucat polo pe apă pentru Colegiul Eton și Universitatea din St. Andrews, în timp ce Prințesa Kate a dezvăluit anul trecut la podcastul The Good, The Bad & The Rugby că înotul în apă rece este unul dintre obiceiurile ei de fitness.

Prințul și Prințesa de Wales sunt părinți ai prințului George, ai prințesei Charlotte, în vârstă de 9 ani, și ai prințului Louis, în vârstă de 6 ani, și fiecare și-a adus cu cei doi copii mai mari la evenimente sportive majore din timpul verii – Campionatele Europene UEFA din Germania pentru William și George și o zi a fetelor la Wimbledon pentru Kate și Charlotte.