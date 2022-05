Probleme mari pentru WRS. Reprezentantul României la Eurovision, nevoit să-și schimbe coregrafia, cu o zi înainte de concurs

România a fost aplaudată și a impresionat spectatorii șa cea de-a doua repetiție oficială pe scenă din Torino. Piesa „Llamame” a răsunat și a zguduit Arena Pala Olimpico. Țara noastră este reprezentată, în acest an, de WRS.

Surprize neplăcute pentru WRS

„Am primit o mulțime de mesaje din partea fanilor, organizatorilor și jurnaliștilor. A fost o nouă zi plină de emoții, dar răspunsul nu s-a lăsat așteptat: momentul nostru are deja aproape 140 de mii de vizualizări pe canalul oficial de Youtube al ESC, ceea ce mă motivează și mai mult să dau absolut totul în concurs”, a remarcat WRS, citat de .

Participanții au avut parte și de o surpriză neplăcută. Scena concursului nu funcționează așa cum a fost proiectată și afectează prestațiile pregătite.

WRS, de asemenea, nu poate folosi grafica pregătită pentru concurs. Echipa artistului fiind nevoită , notează

WRS cântă sub numărul 13

Concurentul din România va urca pe scena Eurovisionului pe 12 mai, în cea de-a două semifinală a competiţiei. WRS va cânta sub numărul 13. Acum câteva zile, a avut loc ceremonia de deschidere a concursului european.

„Ceremonia a fost un veritabil tur de forță. Zeci de interviuri, sute de poze cu fanii, o mulțime de prieteni pe care i-am cunoscut în universal Eurovision, nimic nu a lipsit pentru ca . Am început defilarea cu nori și ploaie, dar am terminat sub un soare arzător, o atmosferă de vis care m-a încărcat pozitiv pentru concurs”, a mai spus WRS, citat de .

Andrei Ionuț Ursu, supranumit WRS are 29 de ani și este din Brăila. El a lucrat ca dansator pentru artiști celebri precum Inna, Antonia sau Carla’s Dreams și a făcut parte din echipa de balet a PRO TV la emisiuni precum Vocea României și Românii au talent. În ianuarie 2020, a semnat cu Global Records și a început proiectul muzica electropop cu numele de scenă WRS.

Cântărețul a debutat în ianuarie 2020 cu