Probleme pentru Mirela Vaida: Vedetei i s-a făcut rău chiar în timpul emisiunii „Acces Direct”. „Este o femeie puternică și va reveni cât de curând”

Mirela Vaida și-a îngrijorat telespectatorii, după ce i s-a făcut rău chiar în timpul emisiunii „Acces Direct”.

Probleme, în direct, pentru Mirela Vaida

În ediția de marți a emisiunii „Acces Direct”, Mirela Vaida a părut să nu se simtă bine și, la un moment dat, a cerut pauză de publicitate. După cele câteva minute de publicitate, Mirela Vaida nu mai era în platou.

„Ne-am întors în direct și colega mea, Mirela Vaida, o să revină în curând lângă mine. Îi este puțin rău, dar, așa cum o știm cu toții pe Mirela, este o femeie puternică și va reveni cât de curând, ne întoarcem la povestea noastră”, a susținut Adrian Velea, partenerul ei de emisiune, potrivit

Mirela Vaida, atacată cu un bolovan

În martie anul trecut, o femeie cu probleme psihice a reușit să pătrundă în platoul emisiunii și în direcția Mirelei Vaida. Ea a reușit să se ferească, dar a trecut printr-o sperietură groaznică.

„Sunt în stare de șoc. Am fost atacată, fix când am intrat în platou. Avem un pietroi foarte mare și foarte greu care trebuia să vină în capul meu. A intrat o femeie dezbrăcată complet, pe o ușă lăturalnică, țipa în continuu să îi dau banii. Primesc foarte multe amenințări de la o femeie pe nume Magdalena Șerban, despre care știți că este criminala de la metrou. Spune mereu că o să plătesc pentru ceea ce i-am făcut la emisiune. M-am speriat, nu am știut ce să fac”, , la acea vreme.

Agresoarea a fost internată timp de două săptămâni la psihiatrie.