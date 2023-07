Raluca Bădulescu dezvăluie motivul uluitor pentru care se înfometează: „Da, de foarte multe ori fac chestii extreme pentru...”

că a întreprins eforturi remarcabile pentru a-și achiziționa piese vestimentare excepționale. A dezvăluit o întâmplare din timpul șederii sale în Londra, când a simțit o dorință puternică de a achiziționa o celebră jachetă, însă resursele financiare erau limitate.

Raluca Bădulescu este dispusă să facă orice sacrificiu pentru haine

Timp de trei zile, , limitându-se la consumul a câte un hamburger pe zi. Cu toate dificultățile și sacrificiile pe care le-a întâmpinat, obiectivul ei era să își cumpere jacheta visată. Această poveste ilustrează cu claritate cât de mare este pasiunea sa pentru modă și cât de hotărâtă este să-și îndeplinească dorințele.

„Da, de foarte multe ori fac chestii extreme pentru obiectele vestimentare care îmi plac, deja nu mai este un secret. Când mi-am achiziționat vestita jachetă de la Londra, în ultimele trei zile, pentru că nu mai aveam bani, am mâncat doar un hamburger pe zi, pentru că cheeseburger-ul era mai scump și am băut apă de la chiuvetă. Cred că am purtat-o de trei, patru ori, dar nu contează, este a mea. Oricând renunț la orice pentru haine! Mănânc covrigi și beau apă”, a dezvăluit Raluca Bădulescu, pentru .

Noua relație o face să radieze de bucurie

Raluca Bădulescu a început o relație cu Rareș în urmă cu aproximativ un an, imediat după ce a divorțat de Florin Stamin. Aceasta a trecut destul de ușor peste despărțire, iar noua relație o face să radieze de bucurie. Ea a vorbit despre relația dintre ei doi și a dezvăluit că tânărul este mult mai încăpățânat decât ea. Rareș a oferit și o explicație cu privire la motivul încăpățânării sale, precizând că este Taur.

„Eu sunt mic copil… Trebuie să mă ascund după un copac ca să pot să îi spun o idee. Sunt și eu puțin încăpățânată, dar puțin față de el. Cu mine n-ai cum… trebuie să cedezi”, a spus Rareș Grigore într-un interviu pentru Kanal D. „Cedez aparent, dar mă reîntorc”, a declarat Raluca Bădulescu.