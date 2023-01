Raluca Bădulescu a fost profesoară pe când avea doar 24 de ani, iar ulterior s-a angajat în multinațională: „Acolo erau alte salarii, era altă viață”

Raluca Bădulescu a devenit cunoscută publicului larg mai ales după apariția ca jurat în emisiunea „Bravo, ai stil!”, de la Kanal D.

Ea face parte din showbiz de mulți ani, însă acum, într-un interviu, ea a făcut dezvăluiri despre viața ei înainte de celebritate.

Raluca Bădulescu a fost profesoară

Pe când avea 24 de ani, Raluca Bădulescu, fiica politicianului Doru Laurian Bădulescu, a terminat facultatea și a . A rezistat la catedră doar câteva luni, apoi s-a reorientat.

„Am lucrat o perioadă în învățământ, pentru că eu am terminat Facultatea de Litere și am profesat câteva luni. Am predat română. Și după aceea m-am angajat la o multinațională, pe vremea aceea se numea Connex. Am lucrat o perioadă la Relații cu clienții, acolo erau alte salarii, era altă viață, era altă gașcă, era mișto!”, a spus vedeta, care a și mărturisit că și-a cumpărat o haină de blană din salariul de la multinațională, scrie .

Din primii bani și-a achiziționat prima haină de blană

„Și aceia au fost primii bani din care mi-am achiziționat prima haină de blană. Țin minte foarte clar chestia asta. Până atunci, am avut noroc că am primit cadou de la părinții mei. Mi le-am dorit, mi-au plăcut blănurile întotdeauna, le-am purtat.

Știu care este trendul internațional, știu că se poartă hainele ecologice, dar mă străduiesc să țin balanța cât pot pentru că am animale adoptate, ajut care se ocupă de animalele mai puțin norocoase și asta este! Mănânc carne. Acum nu pot s-o ard să vin să spun că sunt vegană. Soră-mea, spre exemplu, este vegană. Ea nu poartă blană, nu poartă piele”, a mai explicat ea.