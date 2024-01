Ramona Olaru, amintiri despre debutul la matinalul tv: ”Nu mi-a fost niciodată teamă de nimic… Nici de penibil, nici de ridicol, nici de gafe!”

echipei emisiunii „Neatza cu Răzvan și Dani” în 2019, în ciuda faptului că nu reușisă să treacă de casting din prima.

Prezentatoarea tv și-a reamintit de momentul de debut, despre care spune că, fiind conștientă că nu poate fi perfectă, nu i-a fost teamă să greșească și că nu exista nimic care s-o împiedice să-și îndeplinească visul, pentru că nimic nu-i stă în cale atunci când își propune ceva.

Ramona Olaru: Nu mi-a fost niciodată teamă de nimic, nici de penibil, nici de ridicol

„Nu mi-a fost niciodată teamă de nimic… Nici de penibil, nici de ridicol, nici de gafe… Deși în multe domenii pare că am OCD (n. red. Tulburarea obsesiv-compulsivă), când vine vorba despre viață în general și despre oameni, îmi dau seama că nu trebuie să fiu perfectă, ci exact așa cum simt, căci eu trebuie să mă simt bine.

Și nu iau pe nimeni cu mine să îmi plătească nimic. Și toate trec, odată cu timpul. Practic, nu mă împiedic de nimic!”, a declarat Ramona Olaru, potrivit .

Aflată de cinci ani în , Ramona Olaru spune că a reușit să se acomodeze rapid cu colegii săi, fiind o fire comunicativă și deschisă. Despre aceștia, are numai cuvinte de laudă și spune că a primit s și Dani Oțil, dar și de la ceilalți implicați în proiect.

Ce lecții importante de viață a primit de la Răzvan și Dani

„Cu cât îmi e mai frică de ceva, cu atât mă bag mai mult în lucrul respectiv! Și… da! Am fost susținută și învățată de la început atât de Răzvan, cât și de Dani. Dar și de Miki, regizorul de platou, care a avut cea mai mare încredere în mine, și bineînțeles de doamna Elena, producătoarea emisiunii.

Oamenii aceștia au grijă să te învețe exact cum ai de făcut un lucru dacă înainte ai greșit în vreun fel. În fiecare zi am de învățat de la amândoi câte ceva. Dar cel mai important, de la Răzvan am învățat mereu să fiu o lady și să mai las satul puțin în urmă când e nevoie, iar Dani are un mod foarte bun de a mă învăța tehnici de televiziune.

Relațiile sunt excelente și cu ceilalți colegi, și acest lucru se întâmplă pentru că suntem o echipă de profesioniști formată și păstrată în aceeași formație de mulți ani.”, a declarat asistenta tv.