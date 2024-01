Ramona Olaru, dezvăluiri incredibile din viața de cuplu. Ce a putut să-i facă un fost iubit: „Am rămas mută” (FOTO)

Ramona Olaru a povestit o experiență traumatizantă din viața de cuplu: unul dintre foștii iubiți a înșelat-o, iar ea chiar i-a prins pe amândoi, pe iubit și pe amantă, dezbrăcați. Momentul a fost șocant și a lăsat-o mută, dar spune că până la urmă a ajutat-o deoarece a pus capăt oricăror iluzii că relația respectivă mai poate funcționa. Și s-au despărțit.

Ramona Olaru a povestit cum a descoperit că e înșelată

„Noi femeile mai suntem nebune și mai zicem: ‘Mamă, mă-nșală, că vorbește, că face’. Asta e altceva cu presupunerea. Dar când vezi cu ochii tăi… Tu îi vezi dezbrăcați pe amândoi în fața ta. Nu vorbesc despre subiectele acestea pentru că s-au dus, dar ca idee, imaginea. Imaginea a existat, la un moment dat, în viața mea. Cred că m-a ajutat extrem de mult să văd imaginea asta. Pe secundă, am rămas mută, îți dai seama. N-am știut cum să reacționez.

Ok, asta este, și am plecat. Și am stat și m-am gândit ce am de făcut într-o astfel de situație. Să mă întorc, să ne împăcăm, să facem, să dregem. De ce să mă împac? De ce aș împărți un om cu cineva? De ce? Dacă vrei să stai cu mine, ok! Dacă nu mai vrei să stai cu mine că nu îți mai place, că nu mă mai iubești, că nu mă mai…zi-mi frumos, băi, uite așa, eu mă duc cu Vasilica”, a spus Ramona Olaru, potrivit

Ramona Olaru, glume pe seama necazurilor în dragoste

Dar vedeta a trecut peste această supărare, dar și peste alte necazuri din viața amoroasă, iar acum pe seama în emisiunea „Neatza cu Răzvan și Dani”:

La ce noroc am în viața asta, dacă mă nășteam sentiment, eram atac de panică.

Vorbiți limbi străine la fel cum vorbea și domnul care m-a scos la masă în weekend, foarte elegant, mi-a zis să-mi comand ce vreau, mi-am comandat un Uber. Nu mai pot, mai mult de 20 de minute, nu mai pot să stau de vorbă cu nimeni, nu mai pot. Povestea despre el prea mult, adică eu nu existam.

