Ramona Olaru este în culmea fericirii! Vedeta a făcut un pas important în viața ei: „Îmi vine să plâng”

că a achiziționat un apartament și se simte extrem de fericită. Asistenta de la Neatza a postat pe conturile sale personale de pe platformele de socializare un videoclip în care a demonstrat fanilor săi procesul de semnare a actelor pentru apartamentul pe care l-a achiziționat cu eforturile ei personale.

Ramona Olaru și-a cumpărat apartament

Vedeta a subliniat că a depus eforturi considerabile pentru a-și realiza visul și a exprimat recunoștința sa pentru reușita de a achiziționa această proprietate.

„A venit momentul! Ca să ne înțelegem… pentru prima dată și în sfârșit după atâția ani de stat în chirie și de muncă multă, în sfârșit apartamentul meu, casa mea. Mamă, doamne, câte am de semnat, dar nici nu mă deranjează că semnez atât de multe. Am întâlnit cei mai minunați oameni în această cursă și cu siguranță o să fie una și mai lungă când o să ne apucăm să amenajăm de la zero totul, ca să fie așa pe stilul meu”, a mărturisit vedeta.

Vedeta a semnat azi actele de cumpărare

a explicat că până în prezent nu a dorit să discute public despre acest subiect, dar a promis că de acum înainte va ține fanii la curent și îi va invita să descopere cum își va amenaja casa.

„Acum că am plecat și că… băi, să știți că n-am mai simțit de mult așa emoție. Am ținut mai pe liniște acest subiect, am zis acum câteva luni bune că spre finalul anului s-ar concretiza acest aspect. Gata! S-au semnat actele, am achiziționat practic prima mea casă, apartament. Acum o să înceapă toată nebunia și o să vă țin la curent cu tot ce fac, cum o să-l aranjez. Locul meu! Îmi vine să plâng, că numai eu știu câte au fost până acum… câți pași, câte milioane de pași în toți anii ăștia. Haide, să fie bine!”, a mai adăugat ea.