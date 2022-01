Răzvan Fodor, totul despre cum s-a schimbat căsnicia lui după serialul Adela, de la Antena 1: A fost un an greut pentru toți (GALERIE FOTO)

Răzvan Fodor se bucură de o familie minunată, alături de o soție minunată. Celebrul actor a povestit recent cum s-a schimbat viața lui după ce a început serialul Adela, dar și după ce Irina Fodor a fost implicată în mai multe proiecte de la Antena 1.

Pentru familia Fodor anul 2021 nu a fost unul ușor. În timp ce Răzvan se afla la filmările de la Snagov și din Butimanu, Irina era plecată în Asia Express, iar la scurt timp după revenire a început și proiectul Chefi fără limite. Mai multe imagini, în galeria foto de AICI!

Serialul Adela a adus o serie de schimbări în viața lui Răzvan Fodor

Răzvan Fodor nu a stat foarte mult pe gânduri atunci când s-a alăturat serialului Adela, mai ales că jucase în alte producții ale Ruxandrei Ion. Mai mult decât atât, a știut de la bun început la ce să se aștepte, iar personajul său nu a fost unul extrem de complicat.

„Eu joc rolul unui procuror care a plecat de la sat, s-a instalat bine la Bucureşti şi încearcă să-şi facă treaba cum poate. Nu este un personaj foarte complicat, dar încearcă să desfacă iţele unei poveşti întortocheate. În noul sezon vom surprinde din nou publicul, aşa că lumea chiar va avea cu ce să se delecteze”, a povestit Răzvan Fodor pentru Ok! Magazine.

Căsnicia lui Răzvan și a Irinei Fodor, afectată de programul încărcat de filmări?!

Dacă pe Răzvan Fodor îl știe toată țara, Irina a fost o femeie mai retrasă și a intrat în lumina reflectoarelor în urmă cu un an, atunci când a înlocuit-o pe Gina Pistol la Chefi la cuțite. A urmat apoi Asia Express, proiect pentru care a fost plecată mai multe luni de acasă, iar mai apoi Chefi fără limite, emisiune care a necesitat mai multe luni petrecute în Grecia.

Răzvan Fodor a vorbit și despre aceste momente, dar spune că în relația lor nu s-a instalat distanța, iar faptul că Irina a fost nevoită să plece de acasă nu le-a afectat legătura, ci doar programul, iar el a fost nevoit să rezolve toate treburile casnicei.

„Ştiam că urmează ceva foarte nasol, m-am setat că două luni trebuie să mă ocup singur de tot. Am prins vreo trei săptămâni din şcoala copilului, m-am descurcat, am închis anul şcolar, perfect, copilul premiant. Asta mică ne-a ajutat (…) Deci, practic, n-am avut decât un sfârşit de iulie cu un foarte mic început de august pe care l-am petrecut împreună. Şi a fost dificil, dar copilul a înţeles. A fost un an greu pentru noi toţi”, a mai povestit Răzvan Fodor.

Irina și Răzvan Fodor, o poveste sinceră de dragoste

Vedeta din serialul Adela a vorbit și despre relația dintre ei. Răzvan a povestit că nu au avut probleme legate de încredere, mai ales pentru că există siguranța că nimic nu se poate întâmpla. Actorul de la Antena 1 este de părere că unele lucruri trebuie să fie făcute la timpul lor:

„La mine şi la Irina treaba asta nu există şi vine dintr-un fel de siguranţă care mi se pare absolut normală în orice cuplu. Dar ştiu unde baţi şi, da, e păcat că mulţi n-o au. Am povestit cu nişte prieteni, nu foarte apropiaţi, care mai divorţaţi, care mai golani, fiecare cum i-a dus viaţa, care au explodat de fericire auzind că sunt pentru două luni singur acasă.

Pe genul: „Mamă, ce-ţi merge, frate!“. Şi ştiu că am făcut un story atunci şi am zis: „Ce se aşteaptă oamenii? Ce să fac, party-uri nebune, să aduc femei acasă?!“. Mă reîntorc la o chestie pe care o repet în cercurile în care merg: căsnicia este one shot şi dacă nu ţi-ai trăit toate tâmpeniile şi toate nebuniile pe care alţii sunt tentaţi să le facă în continuare la vârstele astea, e păcat.

Ţi-ai bătut joc de viaţă. Treaba cu femeile şi cu distracţiile şi viaţa nebună – toate astea trebuie să le faci până într-o vârstă. Nu le-ai făcut atunci, ai încurcat-o. Cu siguranţă vei greşi”, a mai adăugat Răzvan Fodor, pentru Ok Magazine.