Răzvan Simion i-a făcut un cadou special Dalianei. „Va capta atenția fetelor de pretutindeni”

au făsut pasul cel mare în luna iunie când au devenit soț și soție. Răzvan o iubește nespus pe soția sa și încearcă să o răsfețe cu cadouri speciale și scumpe.

Ce cadou a primit Daliana

De curând, prezentatorul TV i-a făcut un cadou foarte scump care va întoarce privirile fetelor. Cei au fost într-o vacanță la Milano unde au vizitat orașul, dar au făsut și shopping, conform

a postat pe rețelele de socializare cadoul special pe care l-a primit de la Răzvan Simion, ci anume ultimul model de geantă lansat pe piață de la Yves Saint Laurent. Este neagră, realizată din piele fină de vițel și prețul este pe măsură. Astfel, ea costă nici mai mult, nici mai puțin de 1.600 de euro.

„Cea mai recentă geantă Saint Laurent va capta atenția fetelor de pretutindeni”, se arată în descrierea accesoriului.

Cuplul își ține viața în privat

Răzvan Simion se asigură că soția sa este fericită și că nu îi lipsește nimic. Dar, își doresc ca povestea lor de dragoste să fie trăită departe de ochii lumii și încearcă să își păstreze viața în secret.

Acesta este și motivul pentru care și nunta a fost foarte restrânsă, cu puțin peste 50 de persoane. Răzvan a explicat de ce au vrut să aibă atât de puține persoane la evenimentul cel mare.

„Foarte mulți prieteni au rămas, din păcate, în afara petrecerii, pentru că am avut 56 de locuri pe scaune, cu tot cu miri și nași. Și atunci, am luat câte doi invitați din fiecare categorie, a trebuit s-o las și pe mireasă să-și aducă din prieteni și apropiați. Am avut locuri limitate, pentru că ne-am dorit să facem într-un anume loc. N-am vrut afară, n-am vrut o nuntă mare. Culmea, eu am vrut o nuntă mare, mireasa a zis să facem o nuntă mică.

În primă fază, am zis să facem în Italia, acolo unde locuiesc socrii mei. Și să fim doar cu părinții, copiii cei mari și nașii. După care am primit tot felul de solicitări, «vrem și noi, vrem și noi». N-am mai văzut oameni să se invite la nuntă. De obicei oamenii refuză. Noi am avut și un dress code, domnii au fost la papion. A fost black tie, rochie de seară, nu s-a cântat nicio piesă românească. Pe asta ți-o zic în premieră. Mireasa s-a ocupat de alegerea trupelor.

Momentul de operă a fost al meu. Mi-a răspuns invitației Alin Stoica și superba sa soție, Stephanie Radu. Am avut foarte puține locuri, am avut o trupă de jazz, l-am avut pe Tobi Ibitoye, nemaipomenit. Și cubanezii de la Cuban Project, pentru un pic de dans. Adică n-a fost nimic obișnuit, nu s-a aruncat buchetul, nu s-a furat mireasa, nu s-au servit sarmale, ne-am dorit să fie ca un fel de cină de gală, în care să celebrăm unirea noastră”, a declarat Răzvan Simion.