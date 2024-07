Reacția Nicolei după scandalul cu Babasha. Ea crede că totul a fost premeditat

Scandalul în care este , care a cântat la concertul Coldplay și a fost huiduit, a început de mai bine de două săptămâni, dar controversele încă nu s-au încheiat. Și Nicola și-a spus părerea despre scandalul prin care cântărețul a devenit celebru.

Ce crede Nicola despre scandalul cu Babasha

Nicola s-a alăturat echipei formate din Mihai Morar și Corina Bud, care sunt dezamăgiți că formația Coldplay l-a la concertul lor, conform

Nicola spune că, personal, nu are nimic cu Babasha, dar este convinsă că huiduielile nu au fost întâmplătoare și că momentul a fost premeditat de echipa de management a lui Babasha pentru a deveni faimos peste noapte.

„Măi, n-am nimic cu băiatul ăla! Am înțeles că este student la Conservator, iar asta înseamnă că a fost cumva coleg cu copiii mei. Eu știu ce e la Conservator, oamenii acolo sunt foarte ok. Nu am nimic cu el personal, însă mi s-a părut foarte neinspirat acel moment. Nici n-am înțeles… Eu n-am fost la concert. Mi-aș fi dorit să mă duc, dar nu am mai prins bilete încă de anul trecut. Mi-am dorit să fac rost măcar de o invitație. Nu mai erau, clar. Nu am găsit nimic.

Eu sunt fană Coldplay, să știi! Per total, mi s-a părut foarte neinspirat momentul, dar mă gândesc așa, că managementul lui o fi făcut vreo fază tocmai ca el să iasă în evidență, lumea să arunce în el cu pietre, știi? El deodată să răsară și să fie arhi-supercunoscut”, a declarat Nicola.

Cântăreața mai adăugă că Babasha nu era atât de renumit după cum se spune și declară că ea nu a mai auzit de el până la concertul Coldplay.

„El nu era cunoscut. Eu sunt tiktokăreață. Eu știam că ăștia care sunt printre primii în trend în YouTube sunt Smiley, Andra… Andra a și luat un premiu dat de YouTube, nu mai țin minte pentru ce l-a luat. În niciun caz Babasha nu era numărul unu pe YouTube. Nu am nimic cu el, să-și facă treaba omul, nu e felia mea, nu mă deranjează cu nimic.

A fost total neinspirat și s-a creat acel moment urât unde s-a pierdut conexiunea între Coldplay și public. Până atunci, Coldplay și publicul erau conectați 100%. Ei, din momentul ăla, s-au deconectat”, a mai declarat Nicola.

Diferența dintre concertul din Budapesta și cel din București

În plus, ea a vorbit despre concertul Codplay din Budapesta, unde nu a fost niciun invitat pe scenă.

„Și la Budapesta de ce nu a fost acest mesaj? Eu i-am mai urmărit să văd ce fac, nu s-a mai întâmplat asta nicăieri, nicăieri! Nu știu, s-au cam încurcat în cuvinte. O dată au zis că l-au luat pentru că era numărul unu pe tot YouTube-ul, ceea ce nu era. O dată au zis că nu știu ce, să se termine cu rasismul! Nu era vorba despre rasism, Dumnezeule mare!

Nicio treabă cu rasismul sau poate că sunt unii, nu știu, frate! Chiar am văzut niște videoclipuri pe TikTok, că se face mișto la greu despre momentul ăsta, mă distrează maxim. E un copil dintre mulți care au trecut la Conservator, ca și copiii mei”, a mai spus Nicola.