Reese Witherspoon lansează primul roman scris împreună cu Harlan Coben. Titlul cărții este secret, dar se lucrează deja la un film

și Coben, autorul seriei Myron Bolitar și-au unit forțele pentru a scrie un thriller, care urmează să fie publicat în toamna anului 2025. Romanul, al cărui titlu este încă secret, se spune că se bazează pe o idee originală a lui Witherspoon, iar Coben „a dezvoltat conceptul, a creat personaje și a scris câteva pagini de-a lungul mai multor luni”, potrivit PRH.

Se lucrează la un film după cartea celor doi

„A spune că sunt un fan al lucrării lui Harlan este o subestimare masivă”, a spus Witherspoon, care a fondat Reese’s Book Club în 2017. „Soluțiile lui Harlan despre cum să emoționeze publicul cu personaje misterioase și răsturnări narative complexe a fost deja mai distractiv decât pot descrie.”

Coben a spus că este un fan de multă vreme al actriței și colaborarea cu ea „a fost o bucurie pură”, citează .

Atât Witherspoon, cât și Coben au fost implicați anterior în adaptări pentru ecrane ale romanelor: cu ajutorul companiei actriței, Hello Sunshine, Witherspoon a produs și jucat în versiunile TV Big Little Lies, The Morning Show și Little Fires Everywhere, în timp ce 12 dintre romanele lui Coben au fost adaptate pentru ecran și el este creatorul serialului britanic The Five și a serialului Safe. O adaptare pentru ecran a viitorului roman al perechii este deja în dezvoltare.