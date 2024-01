Actrița Reese Witherspoon a stârnit controverse după ce a anunțat că îi place să mănânce zăpadă: „Nu am crescut cu apă filtrată” (VIDEO)

În vârstă de 47 de ani, Reese Witherspoon a distribuit la începutul lunii ianuarie un videoclip pe TikTok în care arăta cum savurează un „Chococinno”.

Aparent, băutura era făcută din zăpada strânsă din fața casei, cafea rece, ciocolată și sirop de caramel sărat, notează .

Reese Witherspoon a stârnit controverse în online

Reese Witherspoon se numără printre cele mai iubite și respectate actrițe din industria filmului.

După ce și-a uimit fanii anunțând că îi place să mănânce zăpadă, comentariile nu au întârziat să apară.

Snow days were made for Chococinnos ❄️☕️

„Nu, nu, nu… zăpada nu este făcută pentru mânca. Poți să te îmbolnăvești grav”

„Te iubesc Reese, dar trebuie să-ți spun asta: profesorii noștri topeau întotdeauna zăpada pentru a ne arăta cât de murdară e și ca să nu o mâncăm! Ai grijă”

„Zăpada poate fi foarte murdară de la aer, de la vânt, dar cui îi pasă? Trăiești o singură dată. Îmi amintesc că am mâncat zăpadă când eram copil”

„Același lucru îl fac de fiecare dată când ninge, fac de zăpadă, dar am crescut mâncând zăpadă și bând apă de la robinet”

Ce le-a răspuns actrița internauților

Reese Witherspoon a postat alte trei clipuri video, tocmai pentru a răspunde oamenilor la comentarii.

„Sunt atât de mulți oameni aici care spun că zăpada este murdară, așa că ne-am dus și am luat zăpadă din curte, am pus-o la microunde și este curată”, a spus actrița.

„Nu am crescut cu . Am băut apă de la robinet. Uneori puneam gura la robinet și, vara, când era cald, am băut direct de la furtun, când eram copil”, a mai adăugat aceasta.