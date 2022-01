Regizorea filmului „Twilight” rupe tăcerea! Kristen Stewart, abuzată sexual de Robert Pattinson, pe platourile de filmare?

Kristen Stewart și Robert Pattinson au devenit cunoscuți publicului larg după ce au jucat în pelicula „Twilight”. Cei doi au trăit o poveste de dragoste în film și în viața reală.

Prima parte a celebrului film a fost lansată în 2008. Bella Swan și Edward Cullen au cucerit sufletele telespectatorilor. Vedetele au câștigat mai multe premii și au apărut în Top-uri internaționale. Vezi mai multe poze în galeria foto de AICI.

Foarte puțini știu că actrița a fost minoră atunci când a început să apare în ipostaze tandre pe micile ecrane. Regizoarea filmului s-a temut că săruturile pasionale din film vor avea consecințe.

„Mi-am dat seama imediat de chimia puternică dintre ei și mi-am zis: ‘O, Doamne!’. M-am gândit: Stewart are 17 ani. Nu vreau să intru în niște treburi ilegale (…) Îmi amintesc că i-am spus lui Rob: ‘Apropo, Kristen are 17 ani. În California, este ilegal să ai o relație sexuală la această vârstă…’. Iar el a spus: ‘Oh, OK, mă rog’”, a precizat regizoarea Catherine Hardwicke, în cadrul podcastului The Big Hit Show.

Fosta lui Robert Pattinson și-a regăsit liniștea în brațele scenaristei Dylan Meyer. Cele două formează un cuplu fericit și sunt împreună din 2019.

Kristen Stewart și Dylan Meyer au decis să facă un pas importantă și să oficializeze relația amoroasă. Tinerele au început să-și planifice nunta și vor să organizeze o sărbătoare atipică.

„Ne căsătorim, o vom face cu siguranţă. Am vrut să fiu cerută în căsătorie, aşa că bănuiesc că i-am prezentat foarte clar ceea ce îmi doream, iar ei i-a ieşit de minune. Ne căsătorim, aşa va fi”, a mărturisit Kristen Stewart, în cadrul unui interviu oferit de Howard Sten.

Una dintre cele mai mare sărbători din viața femeilor se va desfășura în Los Angeles. Vedeta nu va purta o ținută tradițională. Kristen va refuză la rochie albă și va purta niște blugi cu un tricou vechi, pe care va fi imprimat un smoching.