Andreea Raicu a călcat pe bec! Critici dure din partea fanilor: „Femeie la 40+ fără un rost în viață”

Andreea Raicu este una dintre cele mai de succes femei din showbizul românesc. Ex-prezentatoarea a reușit să-și construiască o carieră de invidiat.

Andreea Raicu nu mai e pe placul fanilor

Bloggerița este una dintre cele mai apreciate și urmărite persoane din mediul online. Aceasta a vorbit, zilele trecute, despre rutina pe care o practică timp de mai mulți ani. Se pare că obiceiurile vedetei nu au fost pe placul internauților. Vezi mai multe poze în galeria foto de AICI.

„Într-una dintre ședințele de terapie, într-o perioadă în care mă simțeam agitată, anxioasă și dezechilibrată, psihoterapeutul m-a întrebat despre rutinele mele. Nu am înțeles exact la ce se referea, așa că nu am știut ce să îi răspund. M-a rugat să îi descriu programul meu dintr-o zi și atunci am realizat că nu aveam rutine. Rutinele îți dau echilibru, sunt ca niște ancore care te ajută să nu te pierzi în marea de stimuli cu care ne confruntăm zilnic”, a mărturisit Andreea Raicu pe rețelele de socializare.

Replici acide la adresa Andreei Raicu

Urmăritorii vedetei au fost bulversați de informațiile postate și au criticat-o dur. Oamenii sunt nemulțumiți de faptul că bloggerița practică ritualuri preluate din alte religii și i-au scris comentarii acide pe Facebook..

Femeie la 40+ fără un rost în viață. (…) Du-te de la Biserică și lasă meditațiile și religiile orientale. (…) Dimineața o rugăciune ajută”, au fost doar câteva dintre comentariile răutăcioase, lăsate de urmăritorii Andreei Raicu pe rețelele de socializare.

„O persoană publică este plăcută, sau nu, in funcție de imaginea pe care si-a creat-o si pe care o vinde. Si pentru ca noi toti ne dorim sa fim apreciati de publicul nostru, fie si doar din social media, ne dorim sa ne construim o imagine cat mai buna. Unii inceraca sa arate mereu perfect, altii afiseaza familia perfecta, altii isi striga fericirea ori de cate ori au ocazia, altii isi etaleaza situatia financiara prin tot felul de postari aranjate, altii viata echilibrata si fericita, fiecare cum poate mai bine”, a dezvăluit vedeta pe Instagram.