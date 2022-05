Rugăciunea pe care Gigi Becali o spune ca să îi meargă bine afacerile

Gigi Becali spune o rugăciune specială atunci când afacerile nu-i merg strună: Psalmul 50. Latifundiarul a fost surprins duminică dimineață de jurnaliștii de la la Catedrala Patriarhală, în timp ce se ruga intens înainte de începutul Liturghiei. Momentul s-a petrecut la puțin timp după meciul FCSB-Voluntari, care a adus echipa miliardarului în pragul descalificării din Campionat.

„…Fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea. Ţie unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât drept eşti Tu întru cuvintele Tale şi biruitor când vei judeca Tu….Că iată adevărul ai iubit, cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale, mi-ai arătat mie” este un pasaj din rugăciunea pe care o citea Becali.

Patronul FCSB vrea să se călugărescă

La începutul acestui an, Gigi Becali a spus că e decis să renunțe la afaceri și

El a plănuit să se retragă la o mănăstire de lângă satul Comanca, situată 210 kilometri de vila lui din Pipera. Și și-ar fi dus acolo câteva sute de oi.

Mănăstirea e „îmbrăcată” complet în aur pe interior, iar femeile nu au voie acolo. Totuși, Becali vrea să le construiască acolo case fiicelor și soției sale. Acestea, însă, nu sunt de acord cu planul lui.

Gigi Becali, mai fericit cu oile decât cu milioanele de euro

Recent, miliardarul a dezvăluit că se bucură mai mult să pască oile decât atunci când câștigă un milion de euro.

„Zilnic stau jumătate de oră și mă uit la ele cum pasc. Zilnic. Asta e bucurie, nu? Eu nu vând oile, le dau cadou. Am 150 de oi aproape.

Dar eu am bucurie. Pentru mine e mai mare bucurie când văd cum pasc oile jumătate de oră decât un milion de euro. Aș vrea să câștig milionul, dar dacă-l câștig nu am bucurie cum am bucurie când pasc oile. Când mă uit la oi mă gândesc la Hristos, mă uit la pomii mei, mă gândesc la Hristos și-i dau slavă”, a spus Gigi Becali la România TV, potrivit