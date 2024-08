S-a aflat ce salariu are Carmen Tănase din activitatea de la teatru: „Eu joc foarte mult în privat”

În vârstă de 63 de ani, Carmen Tănase este de la noi din țară. În cei peste 40 de ani de carieră a interpretat numeroase roluri, atât pe scena teatrului, cât și în producțiile de televiziune.

Nu de mult, aceasta a fost invitată în cadrul unei emisiuni din Republica Moldova, acolo unde a dezvăluit detalii despre remunerația sa.

Ce salariu are Carmen Tănase pe cartea de muncă de la teatru

Printre subiectele discutate în cadrul emisiunii legate de cariera sa profesională. Printre acestea, s-a aflat și suma pe care o primește ca salariu. Conform vedetei, venitul lunar se ridică la 7.200 de lei, echivalentul a 1.300 de euro.

„Debutanții, nu știu. Dar pot să vă spun despre mine. Deci eu sunt actor categoria 1A și am 7.000 de lei sau 7.200 de lei, asta înseamnă cam 1.300 de euro. Acesta este salariul de la teatrul unde am cartea de muncă. Acolo, dacă am noroc, joc, dacă nu, nu joc nimic, că tot salariul acela îl iau.

Eu joc foarte mult în privat, la Teatrul Odeon, unde sunt angajată, am un singur spectacol – „Cui i-e frica de Virginia Wolf”. Deci nu joc într-un alt spectacol. De acolo iau leafa. Ce joc în teatrul privat, cu Gabi Popescu e altceva, n-are legătură cu salariul. Este alt venit”, a declarat Carmen Tănase, notează .

Carmen Tănase, despre cum sunt plătiți actorii de film și de seriale

Cât despre cât de bine sunt plătiți actorii de film și de seriale de la noi din țară, Carmen Tănase a spus: „Nu știu de film, habar n-am. În general, eu aud la film „să știi că nu prea avem bani”.

Adică eu asta aud. N-am auzit niciodată „bă, avem bani să vă dăm”. . La serial e mult mai bine. Unele televiziuni plătesc per episod difuzat, altele plătesc pe ziua de filmare. Uneori ai zile garantate, alteori nu ai. Depinde de contract, iar sumele nu pot să le spun, pentru că sunt confidențiale”.