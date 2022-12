Sărbătorile de iarnă se apropie cu pași repezi, așa că vedetele deja și-au făcut planurile. Ce destinație de vacanță a ales Cătălin Scărlătescu pentru iubita sa

Cătălin Scărlătescu pare că și-a găsit mare iubire după o lungă perioadă de burlăcie. Cheful alături de frumoasa actriță, Doina Teodoru, și pare că iubirea lor crește pe zi ce trece.

Cum sărbătorile de iarnă bat la ușă, se pare că cei doi îndrăgostiți și-au făcut deja planurile de vacanță.

Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru au disputat intens felul în care își vor petrece sărbătorile

Chiar dacă inițial cei doi nu s-au prea înțeles, și toate gusturile au fost împăcate.

Pentru Crăciun cei doi nu au prea multe pregătite. Acesta se va sărbători în familie, în jurul unei mese mari, alături de cei dragi. Însă pentru Revelion s-au iscat câteva discuții. El vrea la frig, ea vrea la cald, așa că le fac pe ambele.

„Revelionul am vrea să-l facem undeva în Maramureș, pentru că am fost vara asta acolo și ne-a plăcut foarte mult. Asta este propunerea lui Cătălin. Eu, de obicei, petrec Revelionul undeva la cald, nu-mi place absolut deloc frigul. Iar acum uite că voi merge în mijlocul frigului, va fi foarte interesant pentru mine, dar am zis „hai să facem și-asta!. Și după Revelion ne gândeam să mergem undeva în Asia, nu ne-am hotărât încă unde, dar acolo va fi cald, așa că le-mpăcăm pe-amândouă”, a declarat Doina Teodoru, potrivit

Cât costă un curcan gătit de Chef Cătălin Scărlătescu

După deschiderea propriului restaurant, preparatele lui Cătălin Scărlătescu au devenit din ce în ce mai apreciate și mai căutate. În preajma Crăciunului, pentru cei care nu sunt fani ai cărnii de porc, renumitul bucătar .

Pentru a pune pe masa de Crăciun cele mai bune preparate, juratul de la „Chefi la cuțite” a scos la vânzare prin intermediul site-ului pe care-l deține mai muți curcani gata pregătiți.

Suma pe care trebuie să o achite cei care își doresc un curcan de aproximativ 20 de kg este destul de mare, un lux pentru foarte mulți dintre noi, mai exact 2.763 de lei.