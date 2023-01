Scenele rock ale anului 2023 în România. Află ce vedete vor face show aici

Se anunță un an deloc plictisitor și pe din România. O serie de ale genului vor veni în țară pentru a concerte.

Concertul pe care Passenger trebuia să îl susțină pe 1 iulie la Arenele Romane a fost REPORGRAMAT pentru 9 aprilie 2023. Biletele deja cumpărate rămân valabile: organizatorii au transmis că mutarea concertului de la București a venit odată cu vestea amânării/ anulării a altor două concerte din turneul Passenger, ce urmau să aibă loc în prima săptămână a lunii iulie, pe fondul unor motive de logistică a turneului, independente de organizatorii evenimentului de la București.

Trupa canadiano-americană Palaye Royale cântă în premieră în România pe 8 martie la Arenele Romane din București (cort încălzit). Programat initial la Quantic, show-ul a fost sold out așa că locația a fost schimbată. Biletele cumpărate rămân valabile.

Trupa de heavy metal Beast in Black va susține un concert la Form Space din Cluj-Napoca pe 18 martie; ești invitat să asculți cele mai apreciate piese ale formației și să te bucuri de o atmosferă electrizantă.

După show-ul sold out de la Arenele Romane din 2019 și după prezența ca invitați speciali la concertul KISS de la București din 2022, Powerwolf revine în România în 2023. Germanii vor concerta la Romexpo pe 6 iunie.

Bruce Dickinson va face furori în primăvară

„Bruce Dickinson – The Music of Jon Lord & Deep Purple” este programat pe 15 martie, la Sala Palatului.

Alături de solistul Iron Maiden, pe scenă vor urca: Tanya O’Callaghan – bass, John O’Hara (Jethro Tull) – clape/hammond, Kaitner Z Doka (Jon Lord, Ian Paice) – chitară, Bernhard Welz (Jon Lord, Don Airey) – tobe, Paul Mann (Deep Purple, Jon Lord) – dirijor și orchestră simfonică completă, Bucharest Film Orchestra (de 80 de persoane).

Cine mai vine după Deep Purple

Formaţia W.A.S.P. va cânta pe 17 mai, la Arenele Romane. Din formație fac parte: basistul Mike Duda, chitaristul Doug Blair şi toboşarul Aquiles Priester, liderul trupei, Blackie Lawless.

În 2023, Metalhead Meeting sărbătorește 10 ani de la prima ediție printr-un eveniment special ce va avea loc între 26 și 28 mai la Romexpo, în aer liber. Capul de afiș este trupa Pantera, ce va concerta pe 27 mai.

Cea de-a doua ediție Out of Office Fest va avea loc la Arenele Romane din București, pe data de 27 mai 2023. Organizatorii ridică ștacheta și propun iubitorilor de muzică rock cinci formații vibrante, cu mare priză la public: Alternosfera, Trooper, OCS, ZOB și Stema.

Pe 3 și 4 iunie 2023 este organizat Summer in the City, un festival în care headlinerii sunt Robbie Williams și Sam Smith. Evenimentul are loc în Piața Constituției din București.

Lineup-ul festivalului este completat de Editors, LP, Calum Scott, Abby Roberts și mulți alții care vor fi anunțați în curând.

The Hollywood Vampires, grupul format din Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry, Tommy Henricksen, revine la Bucureşti pe 8 iunie, la Romexpo

Cea de-a 16-a ediție ARTmania Festival are loc în perioada 28-30 iulie 2023 în Piața Mare din Sibiu. Evenimentul va aduce trei zile pline de concerte, evenimente alternative, colaborări inedite și trupe de neratat, unele venind pentru prima dată în țara noastră. Printre trupele confirmate se numără Porcupine Tree, Wardruna, Haken, TesseracT, Port Noir, Vulture Industries Emperor, SAMAEL și Pain Of Salvation.

Trupa britanică Deep Purple are programat un concert la Romexpo pe 9 iulie.

Rockstadt Extreme Fest 2023 va avea loc în perioada 2-6 august, la poalele cetăţii Râşnov, în inima Transilvaniei.

Concertul Deathstars, programat inițial pe 3 octombrie 2020 la Form Space, a fost reprogramat pentru 23 martie 2023. Biletele deja achiziționate rămân valabile.

Zucchero va susține un concert la Cluj Arena pe 8 iulie. Cariera sa a debutat în Italia la începutul anilor ’70, iar artistul a devenit cunoscut după ce a participat la mai multe festivaluri din Peninsulă, printre care și celebrul Sanremo.

Cele mai iubite piese ale formației Trooper vor răsuna în ziua de 19 noiembrie 2023, de pe scena Sălii Palatului, într-o variantă acompaniată de o orchestră formată din 50 de persoane. Evenimentul marchează 28 ani de la înființarea trupei.