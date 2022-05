Schimbări importante în viața lui Florin Ristei de când a cunoscut-o pe Naomi: „Viața mea s-a schimbat pe toate planurile”

Florin Ristei a mărturisit că, lucrurile s-au schimbat în bine. Acesta a spus că a a „mai exersat” la capitolul empatie și a experimentat sentimente noi. Cei doi trăiesc o frumoasă poveste de iubire de mai bine de un an.

Prezentatorul de televiune spune că însăși Naomi și-a dorit să rămână în România, deși nu cunoaște limba, iar acomodarea nu a fost tocmai ușoară. Acesta a spus că s-a confruntat cu discriminarea rasială de multe ori, însă alege să nu le dea curs.

Cum s-a schimbat viața lui Florin Ristei alături de Naomi

Cei doi îndrăgostiți s-au întânit pentru prima dată la „X Factor”, iar de atunci sunt de nedespărțit. Artistul spune că întâlnirea dintre ei a avut loc în cel mai potrivit moment.

„Să nu credeţi că am sechestrat-o, ci şi-a dorit şi ea să rămână aici pentru o perioadă. Viaţa mea s-a schimbat în bine, pe toate planurile. Trebuie să recunosc că am mai învăţat puţin la capitolul empatie, am experimentat nişte sentimente noi şi ceva accent englezesc. Nu ştiu exact ce a fost, dar cred că a fost timing-ul perfect pentru amândoi. Nu cred că se putea întâmpla într-un moment mai bun”, a mărturisit Florin Ristei.

Despre acomodarea tinerei în România, Ristei a spus: „Cam greu cu acomodarea, atunci când vii din Londra. Dar ieşim în câteva locuri, şi-a făcut câteva cunoştinţe, iar grupul meu de prieteni îi este chiar foarte apropiat”.

Ce planuri de viitor au cei doi tineri

Cântărețul a spus că nu și-ar dori, în prezent, să o promoveze , fiind de părere că acest lucru trebuie să vină în mod natural. Totodată, acesta a mărturisit că nu ia în calcul varianta mutării la Londra.

„Nu ştiu dacă Londra ar fi destinaţia câştigătoare. Mai e timp de gândire la acest capitol, dar mi-ar plăcea ca, mai târziu, mai ales dacă o să avem copii, să trăim într-o ţară în care să nu le lipsească nimic, de la infrastructură, până la educaţie şi bun simț”, a spus acesta, potrivit

Despre planurile de viitor pentru următorii ani, Ristei a spus că va îmbina atât cariera, cât și viața de familie: „În cinci ani o să am 40, deci să vedem ce aduce şi etapa aia”.