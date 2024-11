Sean Diddy, filmat în timp ce își agresează iubita. Rapperul este acuzat și de viol

Imagini incredibile surprind rapperul american Sean Diddy în timp ce își bate cu sălbăticie iubita pe holurile unui hotel. Cassie Ventura, fosta iubită a lui Sean Diddy, i-a intentat proces artistului, acuzându-l, printre altele, de viol. Înregistrarea video din 2016 îl arată pe rapper în timpul unei altercații violente cu prietena sa de atunci, Cassie Ventura, la hotelul InterContinental din Century City, Los Angeles.

În videoclip se poate observa cum Cassie Ventura iese dintr-o cameră și se îndreaptă spre lift. Rapperul, acoperit doar cu un prosop, aleargă după ea, o prinde și începe să o lovească până ce aceasta cade pe jos. Apoi o prinde de gluga hanoracului și încearcă să o târască înapoi spre cameră. Tânăra reușește să se ridice și, câteva secunde mai târziu, este surprinsă încercând să folosească telefonul fix de lângă lift. Rapperul se întoarce și o îmbrâncește.

Sean Diddy Combs is and was always in reality the very ruthless violent monster that Marion Suge Knight was feared and depicted as in street lore and in popular culture

După altercație, Sean Diddy se așează pe un scaun, ia un obiect de pe o masă și îl aruncă cu forța spre Ventura. Cântărețul este văzut îndepărtându-se, apoi se întoarce din nou spre Ventura când ușa liftului se deschide și cineva pare să iasă.

Ventura, care a ajuns la o înțelegere nedivulgată cu iubitul agresiv a refuzat să comenteze videoclipul obținut de CNN. Potrivit plângerii ei, care a citat altercația ca având loc „în jurul lunii martie 2016”, cand el a devenit „extrem de toxic și a lovit-o în față, provocându-i o vânătaie la ochi”.

Brother Love, P. Diddy, Puff Daddy, Sean Combs, U R DONE IN THESE STREETS. How can you treat the women in your life like this and instead of apologizing and admitting guilt, you try to silence them with money. We once looked up to you.

