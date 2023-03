Secretele de frumusețe ale Ioanei Dichiseanu: „M-am gândit că sunt chimicale inutile, pe care le aplic fără rost”

Ioana Dichiseanu este mereu o apariție, atât prin prisma frumusețeii sale, cât și prin felul ei de a fi. Într-un interviu acordat recent, aceasta a dezvăluit ce trucuri de frumusețe are, la 35 de ani.

Fiica regretatului actor Ion Dichiseanu se laudă cu un păr frumos și sănătos, pe care a ales să nu-l mai vopsească de mai bine de trei ani, deoarece consideră că este mai bine și nu își mai atace firul de păr cu chimicale. Pentru părul creț, ea folosește un balsam fără clătire și se spală cu un șampon pentru cai.

Ioana Dichiseanu, despre trucurile de frumusețe

În cadrul unui interviu acordat pentru , fiica lui Ion Dichiseanu a povestit, pe larg, de ce a decis să nu își mai vopsească părul. Totodată, a dezvăluit și cum își menține tenul fără imperfecțiuni, la 35 de ani.

„Nu am un truc anume. Fac ce face orice femeie îngrijită. E adevărat că de mică… O vedeam cum se îngrijește. Dar nu fac nimic în mod special. Mă demachiez, îmi dau cu un ser, o cremă, dar nu mare lucru”, a declarat Ioana Dichiseanu.

Ioana Dichiseanu a decis să nu-și mai vopsească părul pentru că, spune ea, a constat că-și aplica niște „chimicale inutile, fără rost”. Aceasta e bucuroasă că, de câțiva ani, a găsit niște șampoane foarte bune pentru părul creț.

„Am descoperit, de vreo câțiva ani, niște șampoane extraordinare pentru părul creț”

„Am descoperit, de vreo câțiva ani, niște șampoane extraordinare pentru părul creț. Pentru că eu am părul creț și mă împac foarte bine cu ele. De trei ani și jumătate nu mă mai vopsesc, deloc. M-am gândit că sunt chimicale inutile, pe care le aplic fără rost. Și am zis că și fire albe de păr, și o să am nevoie, o să folosesc și vopsea. Nu are sens să atac firul de păr fără motiv, deocamdată”, a adăugat fiica lui Ion Dichiseanu.

Pentru vârfuri, Ioana Dichiseanu folosește un balsam special pentru părul creț, mai exact un lapte special, care nu mai necesită clătire.

„Pe vârfuri folosesc un lapte special pentru părul creț, e ca un fel de balsam care nu se mai clătește. Mă împac mult mai bine cu aceste șampoane și chiar șampon de cai. Este extraordinar. Eu sunt foarte încântată de el de ani de zile, în special pentru bucle. Da, șampon de cai. Dacă stai să te uiți pe ingrediente, ce conține, este foarte sănătos: brusture, urzică…”, a completat Ioana Dichiseanu.