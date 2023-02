Ioana Dichiseanu, despre cât de grea este suferința pierderii tatălui, la doi ani de la moartea regretatului actor: „E ca și cum îți înfinge cineva un cuțit în tine”

Ioana Dichiseanu suferă și acum după tatăl ei, la 2 ani de la moartea lui Ion Dichiseanu. Ioana Dichiseanu ne-a povestit că a avut și că are în continuare o conexiune specială cu tatăl ei, Ion Dichiseanu, deși, din păcate, maestrul nu se mai află printre noi.

Fiica marelui actor încearcă să-și păstreze zâmbetul pe buze, în ciuda pierderii suferite, dar spune că îi este greu, chiar și acum, căci durerea nu i-a trecut din suflet.

Ioana Dichiseanu, despre suferința pierderii tatălui

Data de 20 mai 2021 va reprezenta mereu o zi de doliu pentru toți cei care l-au iubit pe marele Ion Dichiseanu. Deși, din păcate, nu se mai află printre noi, fiica lui, Ioana Dichiseanu, îl poartă permanent în suflet și în gând. De altfel, cei doi au avut o conexiune specială, care, spune ea, continuă și acum.

„Așa, conexiunea o voi simți toată viața. Legătura dintre mine și el a fost și va fi în continuare extrem de puternică. Sunt sânge din sângele lui, bucățică din el, și faptul că noi am fost apropiați… M-a dorit foarte mult, iar eu am simțit întotdeauna, din partea părinților mei, că am fost un copil extrem de așteptat. Nu am cum să nu mai simt o legătură cu el. Dar încerc, oarecum, să îmi revin, în sensul că mi s-a spus că trebuie să îl las și pe el, să nu mai fie atât de legat de noi, dar e greu!”,a declarat Ioana Dichiseanu, pentru .

Deși încearcă mereu să fie puternică, Ioana Dichiseanu a mărturisit că durerea lăsată de moartea tatălui ei nu va trece niciodată. Lipsa părintelui său, pe care l-a iubit atât de mult, o macină în continuare.

„Nu trece niciodată. Știi cum aș descrie durerea respectivă? E ca și cum îți înfige cineva un cuțit în tine și tu mergi și trăiești mai departe cu cuțitul acela. Doare, dar încerci , să arăți că nu ai nimic, dar durerea aia… pe tine durerea aia în continuare te macină. Pentru că nu ai cum să nu o simți”, a mai declarat fiica regretatului actor.

Singurele persoane care o ajută pe Ioana Dichiseanu să zâmbească sunt mama ei, pe care o descrie ca fiind prietena ei cea mai bună, partenereul de viață al Ioanei și fiica lor, Anastasia.

„Am noroc cu Anastasia, în primul rând, și îi mulțumesc lui Dumnezeu că mama este și e prietena mea cea mai bună și cu Adi, care simt că e sufletul meu pereche, și că ne înțelegem. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că are cine să mă scoată din stările mele”, a mai declarat Ioana.

Ioana Dichiseanu a avut stări de depresie

Ioana Dichiseanu nu s-a confruntat cu o depresie severă, dar recunoaște că suferința și stările depresive au atins-o și pe ea.

„E foarte greu. Plus că, fiecare percepe situațiile în mod diferit și are anumite trăiri, nu putem să fim toți la fel. E adevărat că nu am avut vreo depresie, dar suferința, stările depresive au fost, m-au atins și pe mine. Dacă nu ai simțit nimic, treci ușor peste”, a mai spus fiica lui Ion Dichiseanu.

Printre altele, Ioana Dichiseanu a povestit despre momentul în care a participat la înmormântarea bunicului ei și-a susținut mama. Atunci, Ioana i-a fost sprijin moral mamei ei, însă a înțeles ce simte abia după ce și-a pierdut și ea tatăl.

„Numai cine a trecut prin așa ceva… Uite, chiar și în podcastul lui Adi am povestit că atunci când a murit bunicul meu, eram la înmormântare și a fost și tata… Și eram mama, , dar nu puteam să fiu în locul ei, ca să înțeleg durerea ei, cum e să îți pierzi un părinte.

Și evident că eram acolo, pentru a-i fi un sprijin moral. Dar numai în momentul în care nu am trecut eu prin așa ceva, nu am putut să înțeleg pe nimeni pe lumea asta cum este să îți pierzi tatăl, în cazul meu. Și cine spune: ‘Te înțeleg’, dar îi are pe ambii părinți în viață, înseamnă că doar spune de complezență”, a conchis Ioana Dichiseanu.