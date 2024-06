Secretul care zguduie familia regală britanică: Fratele Prințesei Diana a fost abuzat sexual în copilărie

Un nou secret zguduie familia regală britanică! Fratele regretatei prințese Diana a dezvăluit recent că a fost victima abuzului sexual în copilărie, potrivit

Charles Spencer spune că episoadele traumatice s-au petrecut în internatul școlii de prestigiu Maidwell Hall, situată în Northampton, pe când avea doar 11 ani, iar abuzatorul a fost o angajată. Earl Spencer afirmă că abuzul includea și săruturi și atingeri în zonele intime, iar el a spus și că alți băieți au fost victimele acelei asistente. Acesta a descris experiența sa la școală ca fiind marcată de „cruzime, violență sexuală și alte perversiuni”.

Britanicii așteaptă cu nerăbdare un interviu care va rula luni, 11 martie, în care Spencer, în vârstă de 59 de ani, îi povestește Cynthiei McFadden despre experiența sa de la prestigiosul internat englezesc.

