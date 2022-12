Secretul siluetei Corneliei Rednic. Cântăreața a slăbit 7 kilograme înainte de sărbători

Cornelia Rednic este una dintre cele mai apreciate cântărețe de muzică populară din România.

Aceasta este foarte preocupată de modul în care arată, motiv pentru care a considerat că este necesar să slăbească câteva kilograme, chiar înainte de sărbători.

Secretul Corneliei Rednic pentru pierderea kilogramelor

Fanii cântăreței de muzică populată sunt foarte curioși să afle cum a reușit aceasta să mai piardă 7 kg, mai ales că, potrivit mărturisirilor ei, .

Cornelia Rednic a reușit să slăbească încă 7 kg înainte de sărbătorile de iarnă, pe lângă cele 30 de care a scăpat în ultimii ani.

După ce a urmat o dietă recomandată de nutriționist, aceasta a apelat și la ajutorul tratamentelor pentru remodelare corporală.

Artista susține că este mulțumită de rezultate, dar în același timp a recunoscut că la capitolul sport nu excelează. De asemenea, interpreta a mai menționat faptul că, pentru a ajunge la o siluetă de excepție nu a vrut sub nicio formă să apeleze la înfometare. Medicul specialist în nutriție i-a fost de mare folos pentru că a ajutat-o să slăbească într-un mod sănătos.

„Sunt foarte fericită pentru faptul că am slăbit și am dat jos 7 kilograme. E un lucru care s-a mai întâmplat acum foarte multă vreme, adică să mai slăbesc. Nu am înțeles de ce presa scrie, cred că în fiecare săptămână: ,,Cornelia Rednic a slăbit peste 30 de kilograme’. Este un adevăr, însă e vorba de acum 25-26 de ani, de când am slăbit aceste 33 de kilograme.

Între timp, am mai luat ceva înapoi, nu m-am simțit bine și am încercat să slăbesc din nou! Nu am vrut să mă înfometez, cum am făcut atunci, și am apelat la un specialist. Lucrez cu Carmen Barcan, care îmi ține sub supraveghere atât regimul alimentar, ceea ce mănânc și facem și modelare corporală.

Lucrăm cu niște aparate. Sincer, nu prea fac sport, dar lucrăm aici cu aceste aparate de remodelare corporală. Am două luni de când lucrez, și se văd rezultatele”, a declarat artista, potrivit .

Cornelia Rednic nu are un target în ceea ce privește numărul de kilograme

Cornelia Rednic spune că nu și-a impus un anumit număr de kg pe care vrea să le dea jos, căci la cei 47 de ani nu își mai dorește să fie foarte slabă. Cântăreața consideră că atâta timp cât ea se simte bine în pielea ei, restul nu mai contează.

„Nu am niciun target pentru kilograme. Am 47 de ani și nu mai pot să îmi doresc să fiu foarte slabă. Nu mi-am dorit niciodată să fiu foarte slabă.

Eu consider că o femeie care nu este fotomodel trebuie să fie armonioasă și armonia nu e ce îți place ție la mine, ci ce îmi place mie la mine, cum consider eu că sunt ok, când mă uit în oglindă să fiu mulțumită, să îmi stea rochia așa cum îmi doresc și să mă simt eu bine!”, a mai spus cântăreața.

De când a slăbit, Cornelia Rednic a . Solista nu doar că iubea să mănânce, dar îi plăcea să petreacă mult timp în bucătărie. Ei bine, de când a mai scăpat de kg în plus, cântăreața de muzică populară a renunțat la prăjeli și mâncăruri grase.

„Am început să gătesc mai puțin! De ce? Pentru că în ultima perioadă am fost foarte ocupați și atunci am ales să mâncăm foarte mult prin oraș. Dacă gătesc acasă, gătesc la abur, gătesc la cuptor sau fiert. Nu mai mergem pe prăjeli. Mâncăm la grătar și eu mai ales că am regimul de la nutriționist, trebuie să am și mai multă grijă.

Mă simt foarte bine așa, și am cam pus lacătul pe cuptor și pe plită și nu mai gătesc ca altădată. Eu pe timpul pandemiei am gătit tot timpul, mi-am făcut un canal de YouTube, Bucuriile Corneliei, am urcat câte rețete am apucat eu să fac, dar m-am oprit, nu mai fac atât de mult. Adică gătesc, și ce gătesc e foarte „safe”, nu mai e pe tradițional și cu atâtea grăsimi, prăjeli!”, a concluzionat Cornelia Rednic.