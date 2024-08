Șerban Copoț prins în mijlocul unei furtuni violente: „S-au dărâmat copaci, s-a oprit curentul apa / Ne-a luat prin surprindere”

Prezentatorul TV se afla într-o tabără de copii, amplasată , în mijlocul naturii, atunci când s-a abătut asupra lor un adevărat dezastru. Vremea, de obicei prietenoasă, s-a dovedit a fi capricioasă, punându-le în față provocări neașteptate atât lui, cât și copiilor. Din senin, a început vijelia și a făcut prăpăd în zonă. Localnicii au rămas fără apă și electricitate timp de câteva ore.

În România, în ultima perioadă, , cu numeroase fenomene meteo extreme. O furtună devastatoare a lovit și Harghita, lăsând în urmă distrugere și haos.

Copoț era într-o tabără de minori, în timp ce furtuna se apropia violent. Vântul a început să bată cu putere, iar arborii au fost smulși din pământ cu tot cu rădăcină. Din fericire, nu au existat victime, iar oamenii s-au salvat din calea dezastrului.

„A venit o furtună a fost cod roșu de furtună aici în zona Harghita. Din păcate nu a funcționat ro-alert-ul, nu am primit nimic, nici un avertisment. S-au dărâmat copaci, s-a oprit curentul apa. Ne-a luat prin surprindere, dar ne-am descurcat admirabil, nu s a întâmplat nimic, n-a fost cu victime sau răniți, nimic de genul, ceea ce este cel mai important aspect”, a declarat Șerban Copoț pentru Antena Stars.

Furtuna a lovit cu putere, dar a fost de scurtă durată, lăsând în urmă un haos. Copiii din tabără au fost speriați, dar, din fericire, nimeni nu a avut de suferit răni în urma vijeliei. Organizatorii s-au mobilizat rapid și i-au adunat pe cei mici în cabană pentru a se adăposti în siguranță din calea furtunii, scrie .

„A fost furtună, a venit din senin, a durat 10 minute. Acele 10 minute au fost foarte intense, bine că am fost toți la adăpost, copiii au fost în camere. Toată lumea a lucrat să repunem lucrurile pe un făgaș normal. Când a venit furtuna, noi eram afară cu copiii. Când am văzut la orizont că venea foarte puternic, cod atmosferic destul de gri și de supărat, am pus instructorii și toți să strige, să fluieri, am chemat pe toată lumea repede, ne-am pus la adăpost și imediat, atunci a început prăpădul. Dacă rămâneam afară, copiii ce să spună, unii dintre ei au fost speriați, dar s-au liniștit. Era pentru prima oară în viața lor când văd un astfel de fenomen”, a transmis Copoț.

După ce vijelia a lovit zona, prezentatorul TV a anunțat că atât apa, cât și electricitatea au fost afectate. Cu toate acestea, autoritățile au intervenit imediat și au reparat cablurile de electricitate care furnizau curent căsuțelor în care erau cazați copiii. Astfel, micuții și-au putut relua activitățile în siguranță și să se bucure de tabără. Cu toate acestea, cabanele în care erau cazați organizatorii nu au primit încă alimentare cu curent electric.

„Vilele copiilor nu au avut curent de la 2:30 până seara la 23:00. Până la urmă, s-a restabilit electricitatea. Unde suntem cazați noi, staff-ul, în continuare nu este curent. Ne interesează să fie copiii ok, acolo s-a concentrat tot efortul. Semnalul e foarte slab, fără curent, fără internet. Am putut să ținem legătura să părinții să îi anunțăm că toată lumea este în regulă”, a completat Șerban Copoț.