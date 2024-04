Și-a revenit spectaculos! Rona Hartner a învins, din nou, cancerul: „E o minune mare de tot”

Rona Hartner, una dintre cele mai apreciate și iubite artiste de la noi, a fost diagnosticată în luna iulie cu și cu metastaze la creier. În anul 2019, vedeta a mai trecut printr-o bătălie cu cancerul de colon, pe care a câștigat-o.

Cum a învins Rona Hartner cancerul, din nou

Actrița și cântăreața Rona Hartner, în vârstă de 50 de ani, și-a revenit spectaculos. După ce a aflat că viața a pus-o din nou la încercare, despre care susține că a fost un adevărat miracol, iar lupta sa cu boala nemiloasă pare să meargă bine.

„Sunt bine, mulțumesc lui Dumnezeu! Medicii au găsit un remediu-miracol, un medicament foarte periculos, ca orice chimioterapie, cu 13 pagini de efecte secundare. Se pare că Dumnezeu a vrut să n-am niciun efect secundar, ba dimpotrivă, să îmi facă un miracol și să mă vindec în două săptămâni.

E o minune mare de tot. Era stadiul patru și după ăsta nu mai e alt stadiu. Practic, la unele boli mai zic ei că există și stadiul cinci, dar când ai deja metastaze în corp e patru și nu mai pot să facă ei niciun fel de operație. Și sunt greu de găsit și medicamentele, iar cele mai multe medicamente au efecte. La mine, exista interdicție la toate medicamentele clasice și au găsit unul foarte special și cu ajutorul lui Dumnezeu am reușit.

Mai iau niște pastile de securitate. Trebuia să se oprească tratamentul după o lună, dar au zis să mai prelungească tratamentul cu încă o lună. În mod normal trebuia să iau tratamentul între 6 luni și 2 ani, dar când au văzut ce bine merge după două săptămâni au zis să mai prelungească, totuși, cu o lună și jumate, să fie în total două luni, ca să fie siguri.

Pe urmă, o să am un mic polițist în corpul meu, care o să încearcă să dea la cap oricărui cancer care poate să mai apară. Eu m-am trezit într-un timp foarte scurt cu un cancer foarte mare și au zis doctorii să lase un mic polițist în corp. O să am o pastilă, ceva, de luat toată viața”, a dezvăluit Rona Hartner, notează .

Rona Hartner: „Primii oncologi care m-au văzut au zis că n-au niciun tratament”

„Am avut un cancer acum patru ani, acum a fost direct fază patru și au zis că nu e ok, mi-au zis clar că nu sunt cancere genetice, că nu sunt malformații sau probleme și n-am nevoie de imunoterapie. Mi-au zis că e ok. A fost un pasaj în viață, dar ei vor, totuși, să lase un polițist care să dea la gioale la orice fel de mic cancer care vrea să mai vină.

Eu am fost la un spital absolut normal, un spital de stat. M-am dus după ce am ajuns și la Urgențe și atunci au început să se ocupe de mine. Dacă aflam că era ceva foarte complex, cred că mergeam la ceva institut ori la Spitalul American, dar nu avea sens. Primii oncologi care m-au văzut au zis că n-au niciun tratament și că să-mi fac toate cele pentru o plecare în pace.

N-au avut săracii ce să îmi facă și a venit șefa de secție și a zis că se ocupă ea de ea. A găsit, într-adevăr, un tratament. A trimis analizele mele în America, pentru că a observat o mutație în cancer. Medicamentul pe care l-am primit nu era neapărat pentru plămâni, ci mai degrabă pentru cancerul de piele. Mutația asta făcea parte din posibilitățile ca celula să se înțeleagă cu medicamentul”, a declarat aceasta.

Două săptămâni de la tratamentul urmat a început să facă și mișcare

„După două săptămâni m-am apucat de sport, merg cinci kilometri pe zi, cel puțin între cinci și nouă kilometri pe zi, e chiar recomandat, așa că aruncați-vă mașinile și mergeți și pe jos! În orice caz, merg foarte mult pe jos.

N-am voie să conduc încă până nu am siguranța că nu mai am nicio metastază pe creier, știi? Deci nu conduc, merg pe jos, înot în fiecare zi și mai merg și la sală.

Mi-am recăpătat puterile, am și cântat. Am cântat atunci când a venit Papa, am cântat piesele mele gospel. Am făcut mărturie despre vindecare. Duminica asta, deci alaltăieri, m-a chemat un preot să fac mărturie despre vindecare, despre cum a acționat Dumnezeu în viața mea.

Am avut o chestie așa, care nu știu de unde mi-a venit, am zis că mă îmbrac în numele lui Dumnezeu și atunci m-am întins în pat și mi-am imaginat că este scris asupra mea numele lui Dumnezeu, Iisus, Sabaoth, Rapha, mai ales Rapha, că Rapha înseamnă Dumnezeu vindecă.

Preotul ăsta la sfârșitul slujbei le-a zis tuturor să ia o foaie de hârtie, să scrie numele lui Dumnezeu și să pună hârtia acolo unde simt că au o boală, pe inimă, pe frunte, pe mâini. Oamenii au făcut chestia asta, cu credință, el a binecuvântat aceste foi.

Poate or fi și la ei miracole, deci nu știu ce să zic. Se pare că asta e o chestie profetică pe care o fac în tradiția iudaică. Eu nu știam de chestia asta, știi? Mie o evreică mi-a zis, la kabalistici, la ăștia, știi? Cumva, și asta m-a vindecat, că am avut încredere în Dumnezeu”, a mai spus Rona Hartner, pentru sursa menționată.