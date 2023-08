Momente crâncene pentru Rona Hartner, după ce a fost diagnosticată din nou cu cancer. Cântăreața a cerut ajutorul fanilor: „Am încredere în Dumnezeu”

Rona Hartner, una dintre cele mai apreciate și iubite artiste de la noi, . Actrița a fost diagnosticată din nou cu cancer. Acum, aceasta a cerut ajutorul oamenilor pentru a-și îndeplini proiectul artistic.

Rona Hartner a cerut ajutorul fanilor

Actrița și cântăreața Rona Hartner, a anunțat, la mijlocul lunii iulie, că a fost diagnosticată din nou cu cancer în faza patru, cu metastaze.

Vestea neașteptată a medicului a luat-o prin surprindere, cu toate că în 2019 vedeta a mai trecut printr-o bătălie cu cancerul de colon,

De curând, vedeta a făcut un live pe rețelele de socializare în care a vorbit despre boala sa. Potrivit acesteia, se simte ca o persoana de 185 de ani.

„Am cancer de fumător în corp de nefumător. Totul a venit pe un fond de stres foarte mare, foarte puternic. Am și dorința asta mare să fac ceva, dar nu mai pot. Acum două săptămâni aveam 50 de ani, acum am 185. Când trebuie să fac orice mișcare, îmi ia ca unui om de 185 de ani. Eu am vrut să am o vârstă avansată, dar nu acum, nu tot anul ăsta. Voiam în timp să apară vârsta avansată.

M-am trezit de pe o zi pe alta cu această vârstă. Prietenii mei au fost atât de panicați când au văzut ce mi se întâmplă… Le-am zis să se roage. Și să mă ajute să mai fac ultimul album, dar vreau să scriu și o carte. Dar cum să te concentrezi când, de fapt, ești diminuat? Sinceră să fiu, am corpul de 50 de ani și tonusul de 185 de ani, totul e diminuat”, a spus Rona Hartner, notează

Rona Hartner nu mai câștigă niciun ban

Chiar dacă artista se descurcă foarte greu, având venituri tot mai mici, marea ei dorință este lansarea unui album.

„Acum, eu nu mai câștig niciun ban. Toate au dispărut, toate proiectele, contractele. A dispărut totul. Eu trebuie să stau acasă să am încredere în Dumnezeu. Stau acasă cuminte”, a mai explicat ea.