Silviu Prigoană, declarații uluitoare. Susține că George Restivan şi-a dat propriul copil afară din casă: „Am dat telefon la Protecţia Copilului”

Silviu Prigoană a avut o reacție publică după ce a fost atras fără voia sa în scandalul dintre Adriana Bahmuțeanu și George Restivan. Omul de afaceri a explicat cum a ajuns să cheme Protecția Copilului la el acasă.

Cum s-a trezit Silviu Prigoană cu un copil în fața ușii

„Într-o zi de program de vizită, copilul meu a plecat la mămica lui, Maximus, și trebuia să rămână până a doua zi, dar la 9 seara a apărut aici cu un băiețel după el. Eu nu-l cunoșteam pe băiețelul respectiv cine e și care e treaba. Am întrebat: măi, ce e cu băiețelul ăsta? Tu ai venit acasă, ok. Că ne-a dat afară din casă domnul Restivan și a zis să venim aici. Dar nu i-a dat o hârtie băiețelului ăstuia că e de acord să stea la mine și așa mai departe? Eu nu-l cunosc, nu știu cine e.

A zis că nu i-a dat nimic, că i-a dat afară din casă să vină la mine. Ok. Atunci am pus mâna pe telefon, am dat telefon la Protecția Copilului să vină să constate că un băiat străin a venit cu fiul meu acasă și nu l-a interogat nimeni, asta scrie și în procesul-verbal, că nu a fost interogat pentru că nu era supravegheat de tutore. L-a întrebat: ce cauți aici? Că ne-a trimis domnul Restivan. Ok. Cu asta s-a încheiat toată povestea cu Protecția Copilului, dar trebuia să am un document prin care eu mi-am permis să țin copilul noaptea la mine”, a povestit Silviu Prigoană la Antena Stars, potrivit

El a spus și motivul pentru care George Restivan i-ar fi dat afară din casă pe cei doi băieți: „Au fost dați efectiv afară din casă că băiatul cel mic al meu l-ar fi bătut pe băiatul lui și ca să aplaneze conflictul, cu toate că eu m-am mirat, de ce nu mi-a dat afară copiii mei, amândoi, de ce l-a dat pe fiul lui afară din casă și l-a ținut pe cel mic acolo? Asta a fost succesiunea lucrurilor pe care a uitat să le menționeze domnul Restivan”.

Adriana Bahmuțeanu și George Restivan s-au despărțit

Amintim că Adriana Bahmuțeanu și George Restivan după un an și trei luni de relație.

„A fost frumos, autentic, am trăit o adevarata poveste intensa de iubire! Din păcate distanta ucide dragostea și uneori planurile si valorile comune se mai schimba!!! Asadar am decis sa mergem fiecare pe drumul sau și sa punem punct aici relației noastre! (…)

Vom rămâne în continuare prieteni buni si ne vom susține ori de câte ori va fi nevoie! Viata merge înainte!”, este mesajul publicat de Adriana Bahmuțeanu, pe Facebook.

Numai că scandalul tot a izbucnit.

După despărțire, George Restivan , acolo unde ani de zile a muncit pentru a-și clădi un trai mai bun. El a mers însoțit de fiul său, rezultat dintr-o fostă relație.