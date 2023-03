Silviu Țolu, despre cum a cerut-o în căsătorie pe Lili Sandu: „Multă emoție, am simțit că a fost cea mai importantă decizie”

Lili Sandu și Silviu Țolu trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de mai mulți ani și sunt părinții unui băiețel.

Bărbatul a povestit cum a decurs momentul emoționant în care a cerut-o în căsătorie pe iubita sa, chiar la Istanbul, orașul în care s-au cunoscut și au avut prima întâlnire.

Lili Sandu și Silviu Țolu, unul dintre cele mai frumoase cupluri

Lili Sandu și Silviu Țolu formează unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbizul românesc, dar și foarte discreți cu viața personală.

Cei doi soți trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, chiar dacă este o de vârstă între ei, de 12 ani.

Bărbatul a dezvăluit pe rețelele de socializare cum a cerut-o în căsătorie pe iubita sa.

Lili Sandu a avut parte de o cerere în căsătorie în intimitate, într-un loc de poveste. Cei doi s-au cunoscut în Istanbul, printr-o cunoștință comună și nu credeau că se va înfiripa ceva între ei.

Cum a decurs cererea în căsătorie

Silviu Țolu a organizat o petrecere aniversară pentru iubita sa și, după ce a primit un buchet de flori în camera de hotel, acesta a îngenuncheat lângă ea și i-a pus marea întrebare, în timp ce se auzea o melodie specială.

„A fost tot la Istanbul pentru că am vrut să recreez prima noastră întâlnire. De ziua ei, în 2019, pe 28 mai am făcut în așa fel încât să la Istanbul. Am aranjat să primească niște flori la hotel. Am scos inelul de unde era ascuns, am pus o melodie, aveam un inside joke și știam că se așteaptă să o audă atunci când se va întâmpla.

Eram în camera de hotel, au venit florile, am scos inelul de unde era ascuns, adică într-o pereche de șosete și m-am urcat în pat, ea stătea și asculta muzică, m-am urcat așa într-un genunchi lângă ea și i-am oferit inelul”, a spus Silviu Țolu pe contul său de Instagram, potrivit .

„Multă emoție, am simțit că este una dintre cele mai mari și importante decizii din viața mea de până atunci și a fost un moment cu încărcătură emoțională foarte mare, am simțit că fac un pas mare, un pas important”, mai spus Silviu Țolu.