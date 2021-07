Simona Halep s-a căsătorit în secret. Iată ce ținută neobișnuită a purtat sportiva! (VIDEO)

Simona Halep s-a căsătorit cu omul de afaceri Toni Iuruc, vineri, în secret. Cei doi s-au căsătorit civil și au pegtrecut alături de invitați selecți la casa lor din Izvorani. Petrecerea a început în jurul orei 19:30.

Casa mirilor din Izvorani dispune de o curte mare cu vedere către lac și teren de tenis, așa că nuntașii au avut parte de o petrecere pe cinste.

Nașul de cununie al Simonei Halep și al lui Toni Iuruc este Dani Caramihai, cofondatorul clubului Fratelli, vărul omului de afaceri care tocmai s-a căsătorit cu jucătoarea de tenis.

Jucătoarea de tenis a ales o rochie colorată, roșie scurtă, cu un umăr gol și fost surprinsă zâmbind larg la unul dintre cele mai importante momente din viața ei.

Potrivit prosport.ro, cei doi au respectat tradiția și au dormi în locații diferite înainte de cununie.

Pentru Simona este primul mariaj, în vreme ce prospătul ei soț se află la a treia căsătorie. Toni Iuruc este mai mare cu 13 ani decât Halep. Ei sunt împreună de aproape trei ani.

Logodna Simonei Halep a avut loc în iunie 2021

Omul de afaceri a cerut-o în căsătorie pe jucătoarea de tenis, în iunie. Halep a fost emoționată de moment și impresionată de inelul primit.

“E foarte frumos (inelul de logodnă, n.r.) și-l port cu mândrie și cu plăcere. A fost un moment deosebit! În trecut ziceam că o să fie un moment mai banal, așa, dar nu a fost deloc așa. Impactul a fost mare, am fost emoționată și mă bucur foarte mult să-l am pe Toni alături de mine. Am plecat la un drum frumos. Da, așa este, ne-am logodit! Mă bucur că am făcut pasul deja, este un moment foarte, foarte frumos din viața mea”, a spus Simona Halep.

Simona Halep a declarat că își dorește să devină mamă după ce va mai lua un Grand Slam.

”Sunt fericită, am o viață frumoasă, dau totul pe teren pentru că mai vreau să joc câțiva ani”, a spus ea.