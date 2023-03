Șocul unui turist american, trăit în Sibiu: „Și când te gândești că am plătit 70 de dolari pe noapte în hoteluri pline de gândaci din SUA, Franța și Germania”

Un turist din America a fost surprins plăcut de experiența sa în Sibiu. Tânărul a postat un videoclip pe contul său de TikTok, urmărit de aproape 60.000 de oameni și cu 1,5 milioane de aprecieri, în care a arătat că este uimit de prețul mic și de condițiile excelente de cazare pe care le-a găsit în hotelul în care a petrecut o noapte în Sibiu.

Turistul a vizitat mai multe orașe din România în timpul șederii sale și a petrecut o noapte și la Sibiu. Deși a fost inițial sceptic cu privire la condițiile de cazare, americanul a fost impresionat de aspectul casei vechi de peste 250 de ani și de curățenie.

Turistul a comparat prețurile și condițiile de cazare din Sibiu cu cele mai ridicate prețuri plătite pentru hoteluri pline de gândaci în Statele Unite, Franța și Germania.

At least I don’t share my room with others🪳🐀

„Doar ce m-am cazat în această casă frumoasă. Este o casă veche de 250 de ani. Îmi plac grinzile. Uitați-vă la culori și la detalii! Cine zice că românii nu au gusturi bune la amenajări interioare? Și cărți, desigur, le place să citească. Oh, cât m-a costat? 34 de dolari pe noapte. Și când te gândești că am plătit 70 de dolari pe noapte în hoteluri pline de gândaci din SUA, Franța și Germania”, a spus acesta în videoclipul postat pe pagina sa de TikTok.

You just have to look at her, in the eyes, to see centuries of glory and beauty ✨🏰🇷🇴