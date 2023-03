Stela Enache, mărturisiri emoționante la 14 ani de la decesul soțului: „Mi-au trebuit cam vreo 10-12 ani ca să-mi revin”

Stela Enache a avut nevoie de mai mulți ani pentru a se recupera după moartea soțului.

Artista și-a dorit să se retragă din industria muzicală, având multă durere în suflet.

Stela Enache, mărturisiri la 14 ani de la moartea soțului

Stela Enache este una dintre cele mai iubite artiste, reușind să bucure generații întregi cu vocea și talentul ei. În urmă cu 14 ani, ea a rămas văduvă și a avut nevoie de mai mulți ani pentru a se recupera după această pierdere.

Cu toate că este greu, Stela Enache reușește să se bucure de fiecare moment din viața sa. Artista găsește plăcere în lucrurile simple, viața oferindu-i o . Recunoaște că și acum îi simte lipsa soțului, la 14 ani de la deces.

„Fiecare lucru mărunt îmi aduce fericire. Nu avem voie să ne gândim la nu știu ce idealuri, nu poți să-l mânii pe Dumnezeu, viața mi-a oferit tot ce mi-am dorit. Mi-a oferit succes, plecări în străinătate, un soț extraordinar, niște copii foarte buni și nepoți buni. Sunt mulțumită. Fericită aș fi fost dacă era și soțul meu lângă mine, dacă era toată familia. Este mersul vieții și nu au cum să schimbi, dar, trebuie să știi să ieși din stare și să nu te lași copleșit de probleme sau gânduri urâte”, a spus Stela Enache, potrivit .

„Mi-au trebuit cam vreo 10-12 ani ca să-mi revin”

Căsnicia dintre Stela Enache și compozitorul Florin Bogardo a ținut 38 de ani, până la moartea acestuia. Artista recunoaște că a avut nevoie de mai bine de un deceniu pentru a trece peste pierderea partenerului de viață.

„Mult, mi-au trebuit cam vreo 10-12 ani ca să-mi revin. La început, au fost niște ani de chin. Nu-mi mai găseam nici locul, nici direcția. După ce nu a mai fost el, am mai avut-o 3 ani pe mama de care a trebuit să am grijă și toate aceste lucruri m-au dat peste cap. Am vrut să dispar din lumea muzicală, dar eu am promis, altcineva a dispus. În sensul că au început să vină niște premii . De dragul lui m-am dus să le iau. Încet încet am început să reapar, dar a fost greu. Voiam să mă retrag din toate activitățile și găseam eu ceva de făcut, nu sunt omul care să stea. Nu găseam calea sau rostul atunci. M-am afundat în muncă cu casa, am refăcut, am schimbat și așa, încet, încet, mi-am revenit”, a mai adăugat artista.