Supermodelul Elle McPherson dezvăluie că a aflat că are cancer la sân în urmă cu 7 ani

Supranumită „The Body”, McPherson a declarat pentru Australian Woman’s Weekly că a aflat că a avut cancer în urma unei tumorectomii prin care trebuia să elimine o excrescență în 2017.

McPherson a folosit ceea ce ea a descris drept terapii holistice

Cancer Research UK afirmă pe site-ul său că „nu există dovezi științifice sau medicale” care să arate că terapiile alternative pot ajuta la tratarea sau vindecarea cancerului”.

De asemenea, se precizează că unele terapii alternative ar putea fi dăunătoare și pot provoca efecte secundare.

McPherson a spus că este acum în „remisie clinică, dar aș spune că mă simt bine”.

Vestea bolii ei a fost dezvăluită și într-un capitol al noii sale cărți, intitulat Elle: Life, Lessons and How to Trust Yourself, sub titlul Don’t Sweat the Small Stuff.

Modelul, acum în vârstă de 60 de ani, a declarat pentru Woman’s Weekly că medicul ei i-a recomandat o mastectomie cu radiații, chimioterapie, terapie hormonală, plus reconstrucția sânului.

„A fost un șoc, a fost neașteptat, a fost confuz, a fost descurajant în multe feluri”, a spus ea pentru revistă. „Și mi-a oferit într-adevăr o oportunitate de a săpa adânc în sufletul meu pentru a găsi o soluție care să funcționeze pentru mine.”

Ea a spus că a petrecut câteva săptămâni deliberând asupra opțiunilor de tratament și a cerut sfatul de la „32 de medici și experți” – dar nu se știe cine sunt aceștia și nimic despre calificările sau experiența lor.

În cele din urmă, ea a decis să nu facă chimioterapie și să folosească ceea ce a descris ca fiind „o abordare holistică intuitivă, condusă de inimă”.

„Am înțeles că nu există niciun lucru sigur și absolut nicio garanție. Nu e vorba despre o cale „dreaptă”, doar despre cea potrivită pentru mine”, a scris ea în cartea ei, citată în revistă.

„Am ales o abordare holistică. A spune nu soluțiilor medicale standard a fost cel mai greu lucru pe care l-am făcut vreodată în viața mea. Dar să spun nu propriului meu suflet ar fi fost și mai greu”, a adăugat ea.

Medicii atrag atenția că tratamentele alternative nu le pot înlocui pe cele medicale

McPherson, care este, de asemenea, fondatorul firmei de frumusețe și wellness WelleCo, a spus că se află sub îngrijirea mai multor specialiști, inclusiv a medicului ei primar, un medic în naturopatie, un stomatolog holistic, un osteopat și un chiropractician. Nu se știe ce calificări deține fiecare membru al echipei sale medicale.

Cercetările sugerează că tratamentele alternative sunt legate de ratele de supraviețuire reduse.

McPherson a adăugat că a petrecut opt ​​luni într-o proprietate închiriată în Phoenix, Arizona, sub îngrijirea echipei sale de sănătate.

În cartea sa, modelul a spus că decizia ei de tratament a primit reacții mixte din partea familiei ei, unul dintre fiii ei adolescent de atunci susținând-o să nu facă chimioterapie, în timp ce celălalt „fiind mai convențional, nu era deloc confortabil cu alegerea mea”.

Ea a adăugat că el o susține în continuare, chiar dacă nu e de acord cu ea, la fel ca fostul ei partener și tatăl fiilor ei, Arki Busson, care credea că evitarea unui plan de tratament tradițional este o decizie „extremă”.

McPherson a spus că a găsit anterior un chist la unul dintre sânii ei în 2014, dar s-a dovedit a fi benign.

Terapiile complementare sunt utilizate alături de tratamentele convenționale pentru cancerul de sân, cum ar fi chimioterapia. Dar, de obicei, medicii sfătuiesc să nu se utilizeze terapii alternative în locul tratamentului medical.

Cancer Research UK a declarat că: „Terapeuții și companiile care promovează terapii alternative pot provoca rău, convingând oamenii că o terapie alternativă îi va vindeca, atunci când nu poate. Acest lucru poate fi deosebit de dăunător dacă o persoană este, de asemenea, încurajată să renunțe la tratamentul convențional pentru cancer.”