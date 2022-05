Tensiunea atinge cote maxime la Survivor România. Ștefania Ștefan, în lacrimi: „Am tras tare în fiecare zi aici, am dat tot ce am putut”

Opt concurenți s-au întrecut duminica seară la una dintre cele mai mult așteptate etape a competiției Survivor România, și anume „Confruntări Individuale”. Participanții au uitat despre relații amicale și au luptat la maxim pentru locul în finala celebrului show.

Cine a părăsit Survivor România pe ultima sută de metri

Peste 20 de concurenți, Faimoși și Războinici, au intrat în competiția Survivor România 2022 și au luptat pentru a câștiga marele premiu de 100.000 de euro. Mai mulți participanți au fost eliminați, iar confruntarea dintre cei rămași e tot mai acerbă. Pentru participarea la concurs, Faimoșii și Războinicii încasează fiecare o anumită sumă de bani pe săptămână.

După o luptă „crâncenă”, Ștefania Ștefan a părăsit Survivor România. Tânăra a fost nominalizată alături de Elena Chiriac și Ionuț Popa. Concurenta și a izbucnit în lacrimi.

„Poate atât a fost învățătura mea pentru mine în această competiție. M-au schimbat multe lucruri… în bine: lipsa hranei, greul pe care l-am dus aici. Am tras tare în fiecare zi aici, am dat tot ce am putut. Sunt mândră de parcursul meu aici și că am reușit să ajut echipa. Îmi pare nespus de rău că nu pot să văd mai departe cum va fi”, a mărturisit Ștefania Ștefan, citată de le.

Finala show-ului, difuzată în 31 mai

Ștefania Ștefan are 25 de ani și s-a născut în Lupeni. Ea a terminat Facultatea de Matematică și Informatică din cadrul Universității de Vest din Timișoara.

Tânăra este online streamer, mai exact se filmează . Pe lângă gamming, Ștefania mai este pasionată de călătorii și de sporturile de iarnă.

Marea finală a competiției Survivor va avea loc în 31 mai. Au mai rămas doar câteva zile și fanii celebrului show vor afla numele câștigătorului. Cel mai curajos și iscusit concurent va fi remunerat cu 100.000 de euro.