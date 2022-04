CRBL a fost eliminat de la Survivor: „Nici nu pot să îmi imaginez că ăsta a fost ultimul meu traseu”

După aproape 3 luni de competiție, CRBL . Concurentul s-a confruntat cu probleme medicale, iar medicii i-au recomandat să iasă din competiție. De aproximativ două săptămâni, cântărețul nu a mai intrat pe trasee.

CRBL se află încă de la început în competiție și este printre puținii concurenți din echipa „Faimoșilor” care a rezistat pentru atât de mult timp.

CRBL păresește Survivor România

Daniel Pavel, prezentatorul emisiunii, a anunțat retragerea lui CRBL din competiție, pe fondul problemelor de sănătate cu care se confruntă.

„În această seară, unul dintre voi, în acest consiliu, părăsește competiția Survivor România. Acest concurent se află încă de la început în concurs și este CRBL. El părăsește Survivor din considerente medicale.

În urma a ceea ce s-a întâmplat în joc, medicul a decis, după investigații suplimentare, că recuperarea necesită mult mai mult timp și alte condiții decât cele de la Survivor", a anunțat prezentatorul emisiunii.

Ce mesaj a transmis concurentul la plecare din emisiune

Despre părăsirea competiției la CRBL a spus că și-ar fi dorit să ajungă în finală și că a depus eforturi imense pentru a ajunge așa departe.

„Am început lupta acum mult timp alături de Faimoși și am crezut că astăzi vin să duc lupta Vulturilor alături de ei și că urmează să îmi revin. Într-adevăr, corpul meu nu a fost astăzi pe traseu, nu știu ce se întâmplă efectiv, degeaba i-am dat comenzi, nu am fost ascultat. Nu mă simt cel mai bine din lume, dar nici nu sunt pregătit să plec acasă pentru că am stat mult, am tras mult și am dorit mult să mă joc.

Mi-am dorit și îmi doresc în continuare, dar văd că nu mai pot vorbi la prezent, ci la trecut. Mi-am dorit mult de tot finala, tot ce înseamnă experiența asta Survivor. Nici nu pot să îmi imaginez că ăsta a fost ultimul meu traseu, ultima mea intrare pe traseu.

Este ultimul consiliu alături de ei, de toți”, a spus el aproape lăcrimând.