The Weeknd a intrat din nou în Cartea Recordurilor / Canadianul este declarat cel mai popular artist din lume

The Weeknd, pe numele său adevărat Abel Tesfaye, este cel mai popular muzician din lume. Până în prezent, nimeni nu se apropie de performanța acestuia.

Cântărețul canadian în vârstă de 33 de ani a obținut două noi titluri Guinnes World Records: „Cei mai mulți ascultători lunari de pe Spotify – 111,4 milioane (din 20 martie 2023)” și „Primul artist care a ajuns la 100 de milioane de ascultători lunar pe Spotify”.

În prezent, The Weeknd are cu aproape 30 de milioane de ascultători lunar mai mulți decât Miley Cyrus, care este pe locul doi (82,4 milioane).

De asemenea, The Weeknd este confortabil în fața Shakirei (81,6 milioane), Arianei Grande (80,6 milioane), lui Taylor Swift (80,2 milioane), Rihannei (78,5 milioane) și în fața celui mai apropiat contestatar al său, Ed Sheeran (77,5 milioane).

Artistul se bucură de un succes răsunător al piesei „Blinding Lights” lansată în 2020. Aceasta este cea mai difuzată piesă de pe Spotify din toate timpurile, cu peste 3,47 miliarde de ascultători.

Guinness World Records names The Weeknd ‘the world’s most popular artist’ after earning two new records for most monthly listeners in Spotify history.

— Pop Base (@PopBase)