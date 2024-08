Theo Rose, dezvăluiri despre primul iubit: „Eram leșinată după el, dar ne-am despărțit. Încerca cu mine tot felul de tipuri de manipulare”

Theo Rose a împărtășit recent cu fanii o amintire din adolescență, de când avea 17 ani: de ce s-a despărțit de primul ei iubit, un băiat la care chiar ținea. S-a despărțit însă de el deoarece tot încerca s-o manipuleze și i-a și umblat în telefon. La vremea respectivă a suferit, dar acum cântăreața privește amuzată în trecut.

Theo Rose, despre despărțirea de primul iubit

„Faza cu 1.000 de euro, acum vreo 10 ani am avut eu primul meu gagic și s-a întâmplat așa, eu eram leșinată după el, problema este următoarea, că atunci când , că încerca cu mine tot felul de tipuri de manipulare, mă descărcam și eu la prietena mea cea mai bună, îl mai bălăcăream acolo cu ea prin mesaje ca să-mi treacă supărarea, să nu mă cert cu el.

Când ne-am despărțit, noi ne-am despărțit pentru că el mi-a intrat mie în telefon și a văzut cum îl bălăcăream eu cu prietena mea. A văzut băiatul, s-a supărat pe bună dreptate până la urma urmei că l-am bălăcărit bine și ce credeți că a făcut, că s-a frustrat bietul băiat, ce o fi zis: ”Ee, mă faci să par așa în fața fetei”, și avea dreptate. A încercat să facă următorul lucru, ca să nu recunoască că mi-a umblat în telefon și mie mi-a fost evident de la început că asta a făcut, a zis: ”I-am dat o mie de euro lui Alice și mi-a trimis conversațiile voastre”.

A încercat să-mi demonstreze, mi-a trimis niște conversații, problema este că el mi-a trimis mie niște screenshot-uri de pe iPhone, dar noi pe vremea aia noi nu aveam bani de iPhone, ea avea Android (n.r.: prietena ei). Păi tu faci din astea cu noi: Sărace, sărace, dar noi suntem șmecherite, avem școala noastră”, a povestit Theo Rose, pe Instagram, potrivit

Theo Rose, victima bullying-ului în copilărie

În trecut, cântăreața a dezvăluit că în copilărie „Zilele trecute mi-am amintit niște întâmplări în copilărie, mă întreba de ce niciodată nu am știut să răspund când am fost întrebată la interviuri sau podcast-uri, nu am avut niciun exemplu, nu mi le-am amintit atunci pe loc. Singura explicație era că termenul de bullying nu exista atunci când eram noi mici. Probabil, ulterior eu nu am asociat întâmplările alea cu termenul și nici nu mi-am dorit să mi le amintesc, dar îmi aduceam aminte, au fost niște faze când mă excludeau din grupuri, pe la noi pe acolo la țară. După am mai crescut și ne-am împrietenit, cum fac copiii. Au fost niște situații din astea și a fost tare să-mi amintesc ce simțeam eu sau ce gândeam eu în legătură cu situațiile alea, dacă mi-era frică sau nu. Cred că toți trecem”.