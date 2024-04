Theo Rose a fost victima bullying-ului în copilărie. „Nici nu mi-am dorit să mi le amintesc”

este una dintre cele mai îndrăgite artiste din România. Acum are parte de o viață și familie frumoasă, dar în copilărie s-a confruntat cu bullying-ul.

Theo Rose, ținta bullying-ului în copilărie

Chiar dacă acum este mereu cu zâmbetul pe buze, veselă, când era mica nu a scăpat de bullying. Artista și-a amintit că a a fost ținta bullying-ului, că era exclusă din anumite grupuri și nu toți copii se comportau bine cu ea. Dar, odată cu trecerea anilor, artista a reușit să se împrietenească, conform

Theo Rose spune că fenomenul de bullying nu era atât de cunoscut ca acum și că termenul nu se folosea atât de des ca în prezent.

„Zilele trecute mi-am amintit niște întâmplări în copilărie, mă întreba de ce niciodată nu am știut să răspund când am fost întrebată la interviuri sau podcast-uri, nu am avut niciun exemplu, nu mi le-am amintit atunci pe loc. Singura explicație era că termenul de bullying nu exista atunci când eram noi mici.

Probabil, ulterior eu nu am asociat întâmplările alea cu termenul și nici nu mi-am dorit să mi le amintesc, dar îmi aduceam aminte, au fost niște faze când mă excludeau din grupuri, pe la noi pe acolo la țară. După am mai crescut și ne-am împrietenit, cum fac copiii. Au fost niște situații din astea și a fost tare să-mi amintesc ce simțeam eu sau ce gândeam eu în legătură cu situațiile alea, dacă mi-era frică sau nu. Cred că toți trecem”, a povestit Theo Rose la InstaStory.

Motivul pentru care Theo Rose nu a vrut un copil cu Alex Leonte?

Theo Rose și Anghel Damian sunt împreună de doi ani de zile și au un copil împreună, pe Sasha. Dar, cântăreața a avut o relație de cinci ani cu cu acesta.

„O femeie știe din prima. Eu cred că dacă o femeie spune că nu-și dorește un copil cât timp are o relație, nu își dorește cu el. Am întâlnit multe astfel de situații în care erau în relații lungi și spuneau că nu vor copii, că își trăiesc tinerețea, iar după ce s-au despărțit, a apărut imediat un copil. Cred că am și simțit asta.

Nu mă gândeam la asta, poate declarativ. Până la final cred că a devenit așa. Alex este un băiat foarte frumos și așa când discutam noi de cum ar arăta copilul ni se părea tare, dar nu, nu am simțit. Nici eu pentru el nu am fost ce avea nevoie, nici el pentru mine. O lungă perioadă am fost, au fost 5 ani, în care a fost fix ce aveam nevoie. Nici nu s-a întâmplat. Dacă se întâmpla, eu nu făceam avort. Nici nu ieșeam din relația aia din proprie inițiativă”, a spus Theo Rose la podcastul „misto by Bursucu”.